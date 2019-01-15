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Davos Zirvesi başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 20:36 | Son Güncelleme

İsviçre'nin Davos kasabasında 22-25 Ocak'ta gerçekleştirilecek 49. Dünya Ekonomik Forumu, 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapacak - "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenecek zirvede, 350'yi aşkın oturum gerçekleştirilecek - Zirveye, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılması bekleniyor

CENEVRE (AA) - Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) düzenlediği Davos Zirvesi, gelecek hafta İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak.

22-25 Ocak'ta yapılacak zirveye ilişkin, WEF'in Cenevre'de bulunan merkezinde basın toplantısı düzenlendi.

WEF'ten verilen bilgiye göre, bu yıl 49. kez toplanacak zirvede Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın temsil etmesi bekleniyor.

Geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos Zirvesi'ne katılmayacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da zirvede yer almayacak.

60'dan fazla ülkenin devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edileceği zirvede, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William önemli katılımcılar olarak ön plana çıkıyor.

Davos Zirve'sine 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.

"Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenecek zirvede, 350'yi aşkın oturum yapılacak.

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada "Bizim için genç neslin zirveye katılımı özellikle çok önemli. Küresel nüfusun yarısı 27 yaşının altında. Onların düşüncelerine yer vermek zorundayız." dedi.

Schwab, zirveye katılacak 3 binden fazla katılımcının yarısının, iş dünyası liderlerinden oluşacağını kaydetti.

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