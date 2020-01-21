Davos Zirvesi’nde açılışı Trump yapacak

Açılışını ABD Başkanı Donald Trump’ın yapacağı 50. Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları, İsviçre’nin Davos kasabasında “Sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri” ana konusuyla gerçekleştirilecek.

İsviçre’nin Davos kasabasında bu yıl 50.’si gerçekleştirilecek olan Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarında, dünyanın içinde bulunduğu önemli konular ele alınacak. Açılışını ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın yapacağı bu yılki zirvenin ana konusunu “Sürdürülebilirlik Kalkınma hedefleri” oluşturuyor. Dünyanın 100’ün üzerinde farklı ülkesinden ekonomi, siyaset, iş dünyası, akademisyen ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu 3 binin üzerinde seçkin kişinin katılacağı zirvede, 220 toplantı canlı olarak yayınlanacak. Sahasında dünyaca ünlü 761 konuşmacı "Adil Ekonomi, daha iyi iş piyasası, sağlıklı gelecekler, gelecek için iş imkanları, yararlı teknoloji, jeopolitiği ötesinde ve dünyayı kurtarmak gibi ana başlıklarda konferans verecekler.

Savaşların yaşandığı, 70 milyon insanın mülteci olarak başka ülkelerde yaşamak zorunda kaldığı ve küresel ısınmanın 1,5 oranında artış gösterdiği, popülizmin ve ırkçılığın arttığı, açlık, terör, güç kutuplarının birbirlerine yaptırım uygulayarak uluslararası karamsarlığa neden olan ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemde Dünya Ekonomik Forum’un (WEF) gerçekleşeceğini belirten WEF Başkanı Profesör Klaus Schwap, dünyayı kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, “Ekoloji, Ekonomi, Teknoloji, Toplum, Jeopolitik ve Endüstri gibi ana konular hakkında ‘2020 Davos Manifestosu’ yayınlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.