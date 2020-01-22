Davos Zirvesi'nde kurulan "Türk Evi"ne katılımcılardan yoğun ilgi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakanımız Berat Albayrak ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızın liderliğinde Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı Finans ve Yatırım Ofisleriyle beraber Türkiye'nin tanıtımı ve Davos'un 50. yılına özel yatırımcıları, Türkiye ile çalışan paydaşlarımızı bu evde misafir etmek istedik." dedi.

Zirvenin ilk gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ziyaret ettiği Türk Evi, küresel yatırımcıların ve siyasetçilerin de uğrak noktası haline geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı liderliğinde Türkiye Bankalar Birliğinin katkılarıyla kurulan Türk Evi'nde, Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin üst yöneticileri, Davos Zirvesi boyunca dünya ekonomisinin nabzını tutan kurumların temsilcileriyle ikili görüşmeler yapıyor.

Bakanlar Çavuşoğlu ve Pekcan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sönmez, "Bakanların gelmesi evin görünürlüğünü artırıyor. Ana konuşmaların yapıldığı kongre merkezine yakın olması ve ana cadde üzerinde olması da buraya ilgiyi artırıyor." diye konuştu.

- "Türk Evi katılımcılar arasında epey popüler"

Sönmez, yabancı yatırımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattıklarını belirterek, "Çok dolu bir ajandamız var. Zirve bitimine kadar yabancı yatırımcılarla, diğer ülkelerin varlık fonları ile görüşeceğiz. Türk Evi'nin de katılımcılar arasında epey bir popüler olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ekonomisinde sürdürülebilir büyüme oranı için Davos gibi platformlarda Türkiye'nin görünürlüğünün artırılması gerektiğini ifade eden Sönmez, bu amaçla Türk Evi'nin gelecek yıllarda da Davos'ta kurulacağını anlattı.

Sönmez, "Davos'ta bunu ilk defa yapıyoruz ve kalıcı hale getirmek istiyoruz." dedi.

Davos'ta en iyi yemek hizmetlerinin de Türk Evi'nde olduğuna işaret eden Sönmez, "Buradaki Türk yemekleri katılımcılar arasında oldukça popüler." diye konuştu.