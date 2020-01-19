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  4. Davos’a “Türk malı” konforu

Davos’a “Türk malı” konforu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 17:51 | Son Güncelleme

İsviçre’nin Davos kasabasında bu yıl 50.’si düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında Türk malı mobilya ve duvar dekoru kullanılacak.İsviçre’nin Davos kasabasında bu yıl 50.’si düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarının 2011 yılından bu yana yapıldığı konferans merkezinin tüm mobilyaları, Türkiye’de üretilerek Davos kasabasına getirildi.

İsviçre’nin Davos kasabasında bu yıl 50.’si düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında Türk malı mobilya ve duvar dekoru kullanılacak.
İsviçre’nin Davos kasabasında bu yıl 50.’si düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarının 2011 yılından bu yana yapıldığı konferans merkezinin tüm mobilyaları, Türkiye’de üretilerek Davos kasabasına getirildi. Kongre merkezinin 40 bin metrekarelik kapalı alanında kullanılacak mobilyaların dört gün devam edecek olan kongre için özel olarak üretildiğini belirten Publicislive şirketinin Genel Müdürü Selçuk Kiper, “WEF’in dünyanın farklı ülkelerinde yapılan bölgesel toplantıların da düzenlendiği tüm kongre salonlarının mobilya ve dekorlarını da Türkiye’de üreterek gönderiyoruz” dedi.
Kiper, Türkiye Varlık Fonu tarafından bu yıl Davos’ta oluşturulan Türk Evi’nin de mobilya dekorasyonun tamamını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bu yıl 21-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 50. Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına dünyanın 100’e yakın ülkesinden 3 bini aşkın kişi katılıyor. Zirvede Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez’in temsil etmesi bekleniyor.

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