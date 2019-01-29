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Davos’ta Prof. Dr. Klaus Schwab’tan Bakan Albayrak’a jest

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 23:18 | Son Güncelleme

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Kurucu Başkanı Prof.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Klaus Schwab, devlet başkanları ve başbakanlar onuruna verdiği yemeğe Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı da davet etti.
İsviçre’nin Davos kasabasında bugün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarında WEF Kurucu Başkanı Prof. Dr. Klaus Schwab, devlet başkanları ve başbakanlar onuruna aksam yemeği verdi. Akşam yemeğine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da davet edildi. Bakan Albayrak’ın yemeğe davet edilmesi Schwab’ın Türkiye’ye verdiği değerin bir göstergesi olarak değerlendirildi.
Türkiye’yi Davos’ta temsil eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yarın sabah kongre merkezinde yerli ve yabancı iş insanlarıyla bir ara gelecek. Bakan Albayrak, Kongre merkezinde “Gelişmekte olan Pazarlar” konulu bir oturuma katılarak konuşma yapacak.
110 ülkeden 3 bin 300’den fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapan Davos’ta, "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenecek zirvede, 400’e yakın oturum gerçekleştirilecek.
Davos zirvesi 25 Ocak’ta sona erecek.

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