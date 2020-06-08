Davranışsal bunama mı, psikiyatrik hastalık mı?

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, bir bunama çeşidi olan davranışsal bunamanın genellikle psikiyatrik hastalıklarla karşılaştırıldığını kaydetti.
Bunama veya bilimsel adıyla demansı, “Daha önce var olan zihinsel yeteneklerin ilerleyici kaybı” olarak tanımlayan Dr. Celal Şalçini, “Bunamaların birçok farklı sınıflaması vardır.Bu sınıflamalardan biri de beynin hangi zihinsel fonksiyonunu kaybettiği ve hangi fonksiyonunun korunduğuna göre yapılmaktadır” dedi.
Her farklı zihinsel yeteneğin farklı beyin bölgeleri tarafından yönetildiğini belirten Dr. Celal Şalçini, “Örnek olarak davranışlar her iki beyin yarımküresinin frontal lobunun ön bölgeleri tarafından, hafıza temporal bölgenin iç kısımları tarafından, konuşma sol yarımküredeki frontal ve temporal bölgeleri tarafından kontrol edilmektedir. Bu beyin bölgelerinin hasarlanması sonucunda sorumlu oldukları zihinsel aktiviteler bozulmaktadır” dedi.
Bunama ilerledikçe hasarlanan bölge sayısının da arttığını ve dolayısıyla kaybedilen zihinsel yetenek sayısı ve çeşitliliğinin de artmakta olduğunu kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Hafızanın ilk başta bozulduğu, bunamanın ismi Alzheimer Hastalığı, konuşma yeteneğinin ilk başta bozulduğu bunama çeşidinin ismi Primer Progresif Afazi veya ilk önce davranışların bozulduğu bunama da Davranışsal Frontotemporal Bunama ismiyle anılmaktadır. Bu bunama çeşitleri zaman ilerledikçe birbirine benzemektedir ve ayırıcı tanısı kısmen zorlaşmaktadır” dedi.
Davranışsal bunamanın ilk önce davranışlarda değişiklik ve kişilik değişikliği olarak başladığını kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Zaman ilerledikçe başka tip bir bunamanın özelliği olan unutkanlık eklenmektedir. Bu sebepten ötürü hastaların büyük bir kısmı psikiyatrik hasta olarak gibi gözükmekte ve ilk başta başvuruyu psikiyatri hekimine yapmaktadır” uyarısında bulundu.
Dr. Celal Şalçini, “Davranışsal bunamanın tanısı detaylı bir muayene ve öykü, beynin MR ile görüntülenmesi ve bilişsel testler ile konulmakta, gerektiği zaman da beyin PET görüntülemesi gibi ileri tetkikler de yapılabilmektedir. Hastalığın yönetimi Alzheimer tipi bunamadan belirgin farklılık göstermektedir ve bu işle meşgul bir hekim tarafından yürütülmesinde fayda vardır” dedi.
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