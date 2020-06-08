Davranışsal bunama mı, psikiyatrik hastalık mı?

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, bir bunama çeşidi olan davranışsal bunamanın genellikle psikiyatrik hastalıklarla karşılaştırıldığını kaydetti.

BUNAMA NEDİR?

Bunama veya bilimsel adıyla demansı, “Daha önce var olan zihinsel yeteneklerin ilerleyici kaybı” olarak tanımlayan Dr. Celal Şalçini, “Bunamaların birçok farklı sınıflaması vardır.Bu sınıflamalardan biri de beynin hangi zihinsel fonksiyonunu kaybettiği ve hangi fonksiyonunun korunduğuna göre yapılmaktadır” dedi.

HASARLANAN BÖLGENİN SORUMLU OLDUĞU AKTİVİTELER BOZULUYOR

Her farklı zihinsel yeteneğin farklı beyin bölgeleri tarafından yönetildiğini belirten Dr. Celal Şalçini, “Örnek olarak davranışlar her iki beyin yarımküresinin frontal lobunun ön bölgeleri tarafından, hafıza temporal bölgenin iç kısımları tarafından, konuşma sol yarımküredeki frontal ve temporal bölgeleri tarafından kontrol edilmektedir. Bu beyin bölgelerinin hasarlanması sonucunda sorumlu oldukları zihinsel aktiviteler bozulmaktadır” dedi.

BÖLGELERE GÖRE BUNAMA ÇEŞİTLİLİK GÖSTERİYOR

Bunama ilerledikçe hasarlanan bölge sayısının da arttığını ve dolayısıyla kaybedilen zihinsel yetenek sayısı ve çeşitliliğinin de artmakta olduğunu kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Hafızanın ilk başta bozulduğu, bunamanın ismi Alzheimer Hastalığı, konuşma yeteneğinin ilk başta bozulduğu bunama çeşidinin ismi Primer Progresif Afazi veya ilk önce davranışların bozulduğu bunama da Davranışsal Frontotemporal Bunama ismiyle anılmaktadır. Bu bunama çeşitleri zaman ilerledikçe birbirine benzemektedir ve ayırıcı tanısı kısmen zorlaşmaktadır” dedi.