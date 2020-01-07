Davraz Kayak Merkezi’nde yeni imkanlarla 750 bin ziyaretçi hedefi

Türkiye’nin kar kalitesi ve kayak yapma bakımından en önemli 3 merkezi arasında gösterilen Davraz Kayak Merkezi’nde bu yılki sezonda 750 bin ziyaretçi beklentisi olduğunu ifade eden Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çelik, kış sporu severleri ve günübirlikçileri merkeze davet ederek, “Davraz’ı görmemişlerse, kayak merkezi görmemişlerdir diyoruz ve herkesi mutlaka Davraz’a bekliyoruz” dedi.

Toros Dağları’nın zirvesinde 2 bin 635 rakımda kurulu olan ve “Akdeniz’in İncisi” olarak nitelendirilen Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde yoğunluk yaşanıyor.

Antalya gibi önemli turizm merkezi olan bir şehre yakınlığı, Isparta il merkezine 26 kilometre mesafede olması, kar kalitesi ile pistlerin bol ve uzun oluşu ile en çok tercih edilen kayak merkezlerinden olan Davraz, sunduğu eşsiz Eğirdir Gölü manzarası ile de tercih listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.

Isparta’da geçtiğimiz yılda 600 bin kayakçı ve günübirlik ziyaretçiyi konuk eden Davraz Kayak Merkezi’nde bu yılki hedefin en az 750 bin ziyaretçi olduğu belirtilirken, bu yıl inşa edilen günübirlik tesis ve önümüzdeki yıl devreye girecek olan 5. telesiyej ile sayısının daha artacağı belirtildi.

Bölgede farklı bir öneme sahip olan Davraz, kayak merkezine sahip iller olmasına rağmen daha çok Isparta - Antalya - Burdur - Denizli ve Afyonkarahisar gibi illerden de önemli sayıda ziyaretçi alıyor.

İstanbul - Ankara - İzmir ve Türkiye’nin birçok yeri ile yurt dışından birçok kayakçının ziyaret ederek, test ettiği Davraz, konuklarından olumlu görüş alarak, ziyaretçi sayısını günden güne artırıyor.

Çelik: “Ulaşımın kolay olması buranın cazibesini artırmaktadır”

Davraz’ın özellikleri ve sunduğu imkanları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çelik, “Davraz, Akdeniz Bölgemizin incisi diyebileceğimiz gerçek bir kayak merkezi. Gerek alt yapı, gerekse mevcut tesisleriyle Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi haline gelmiş bulunmaktadır. Buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi de şehir merkezine çok yakın olmasıdır. Antalya gibi önemli ve büyük bir turizm merkezine bir buçuk saatlik mesafede olması da buranın cazibesini artırmaktadır. Bu nedenle Antalya ve Isparta’dan özellikle ciddi şekilde ziyaretçimiz bulunmaktadır” dedi. “25 kilometrelik 14 pistte kayak yapma imkanı sunuyoruz”

“Özellikle kayak yapan arkadaşlar bunu daha iyi ifade edeceklerdir. Davraz, Türkiye’de kar kalitesi bakımından en önemli 3 kayak merkezinden bir tanesi durumundadır” diyen Çelik, “Kar ve pist kalitesi bakımından, özellikle kayakçıların tercih ettiği bir bölgedir. Ayrıca, konum itibariyle de gerek coğrafi ortamı, gerekse Eğirdir Gölü manzarasıyla çok harika bir kayak merkezimizdir. Davraz Kayak Merkezi’mizde, toplam 14 tane pistimiz bulunmaktadır. Yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki pistler, halihazırda kayak yapılabilir bir durumdadır. Daha önemli bir güzellik şu, yeni ve ek tesislerle bu pistler artırılmaya müsait ve gelişime açık durumdadır” diye konuştu.

750 bin ziyaretçi hedefi

Merkeze gelen ziyaretçi sayısı ile hedeflerden bahseden Çelik, “Geçen yıl bizim telesiyeje binen insan sayımız 283 bin civarında oldu. Bu, geçen yıl bizim kayıtlarımıza giren kayakçı ve günübirlikçi sayısıdır. Sezonluk olarak tahmin ettiğimiz ziyaretçi sayımız da 600 bin civarındaydı. Bu yıl, bu sayıyı 750 bin civarında hedefliyoruz. Seneye ve önümüzdeki yıllarda çok daha iyi bir duruma geleceğiz. Çünkü, şu an 5. telesiyej inşaatımız devam etmekte, bu da seneye devreye girecektir. Burada saatte bin 500 kapasiteli bir telesiyej daha yapılması, ciddi bir rahatlamaya da sebep olacağından, önümüzdeki yıllardan itibaren çok daha fazla sayıya ulaşacağımıza inanıyorum. Davraz’ı görmeyenler, kayak merkezi görmemişlerdir diyoruz ve herkesi mutlaka Davraz’a bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Taş: “Davraz’ın kristal bir karı var”

Milli Kayakçı ve Kayak Antrenörü Aslan Can Taş da merkezin kayakçılar bakımından öne çıkan yönlerinden bahsederek, “Bana göre hem daha çok buraya gelen insanların kaymak için gelmesi, kayan insanların bilinçli oluşu, diğer dağlara göre özellikle pistlerin kalabalık olmaması Davraz’ı ön plana çıkartıyor. Aynı zamanda Davraz’ın kristal bir karı var, bu da hem kayarken hem de oynarken ya da başka şeyler yaparken kesinlikle farkı gösteriyor" ifadelerine yer verdi.