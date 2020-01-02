HABER
  4. Davraz’da geç gelen sezon hareketliliği

Davraz’da geç gelen sezon hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

Torosların zirvesinde 2635 metrede kurulu olan Isparta Davraz Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla birlikte kayak, snowboard, tur kayağı, dağcılık ve günübirlik ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.Davraz’da Eğirdir Gölü’nün muhteşem manzarası eşliğinde, kayakçı ve ziyaretçilere eşine az rastlanan türden imkanlar sunulurken, yeni yapılan tesislerle birlikte gelen turist sayısı da günden güne artıyor.Davraz Kayak Merkezi’nde kar yağışındaki gecikme ile ertelenen kayak sezonu bu kez hareketli başladı.Akdeniz’in incisi Davraz’da kar kalınlığı 30 ile 40 santimetreye ulaşırken, beyaz güzellik için kayak severler ve turistler Davraz’a akın ediyor.

Torosların zirvesinde 2635 metrede kurulu olan Isparta Davraz Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla birlikte kayak, snowboard, tur kayağı, dağcılık ve günübirlik ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.
Davraz’da Eğirdir Gölü’nün muhteşem manzarası eşliğinde, kayakçı ve ziyaretçilere eşine az rastlanan türden imkanlar sunulurken, yeni yapılan tesislerle birlikte gelen turist sayısı da günden güne artıyor.
Davraz Kayak Merkezi’nde kar yağışındaki gecikme ile ertelenen kayak sezonu bu kez hareketli başladı.
Akdeniz’in incisi Davraz’da kar kalınlığı 30 ile 40 santimetreye ulaşırken, beyaz güzellik için kayak severler ve turistler Davraz’a akın ediyor. Ziyaretçiler, Davraz’ın eşsiz güzelliğini fotoğraflayarak anı ölümsüzleştiriyorlar.
Davraz Kayak Merkezi’nde 2019 yılının son günü ve 2020 yılbaşının ilk gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Binlerce ziyaretçinin akın ettiği ‘Beyaz Cennet’ olarak nitelendirilen Davraz’da, 2344 rakımlı Oğlak geçidinde kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye kadar ulaştı.
Otellerdeki doluluk oranı yüzde 50’nin üzerine çıkarken, Ocak ve Şubat aylarında bu rakamın yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.

Yıldız: “Elimizden geldiğince tadını çıkarıyoruz”
Merkezde snowboard keyfini yaşayan ve Davraz’ın bulunmaz bir nimet olduğunu kaydeden Ali Yıldız, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Isparta’da ikamet ediyorum. Isparta birçok ile yakın. İzmir’den, Antalya’dan Denizli’den ve Türkiye’nin çeşitli illerinden birçok misafir ve kayakçı gelmekte. Tesisler ve kayak pisti de güzel. Elimizden geldiğince kayak pistinin tadını çıkarmak istiyoruz” dedi.

Seymenoğlu: “Davraz, Isparta için bir şans”
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise Davraz’ın Isparta için bir şansın olduğunu belirterek, “Valilik ve kurumlar çocuklarımızı destekliyoruz. Isparta’nın Davraz Dağı’ndan milli takıma sporcular çıkacaktır. Uluslararası arenada yarışacak sporcularımız mutlaka yetişecektir. Sportif başarının yanında Davraz’da alt yapı yatırımlarımızı gittikçe artıyoruz. Günü birlik tesislerimiz, telesiyej ve yeni inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Tüm kayakseverleri ve misafirlerimizi Davraz’a bekliyoruz” diye konuştu.

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı! Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!
Yaralı atmacaya jandarma şefkatiYaralı atmacaya jandarma şefkati
Ayakta duramayan kuzusuna oyuncak kamyonla destek verdiAyakta duramayan kuzusuna oyuncak kamyonla destek verdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı: İki kere askerlik, başkasının yerine hapis...

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı...

Türkiye İzmir'deki cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Türkiye bu cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Dolandırıcılar bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandı

Bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandılar!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

Kendini müdür olarak atamıştı... O belediye başkanı şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor

Kendini müdür olarak atayan belediye başkanı şimdi de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.