HABER

Davraz’da kar kalınlığı 2 metreyi aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 22:49 | Son Güncelleme

Akdeniz’in incisi olarak nitelendirilen Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde yarıyıl tatilini fırsat bilen kayak severler merkeze akın ettiler.

Akdeniz’in incisi olarak nitelendirilen Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde yarıyıl tatilini fırsat bilen kayak severler merkeze akın ettiler. Davraz Kayak Merkezi’nde son yağışlarla birlik kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Kış turizm sezonunda özellikle hafta sonları 15-20 binleri bulan ziyaretçi sayısına ulaşılan Davraz Kayak Merkezi’nde yarıyıl tatili ile birlikte sayı neredeyse 2 katına ulaşıyor. Merkezde günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra bölgede kurulu otellerle birlikte yerli ve yabancı turistlere de hizmet sunuluyor.
Akdeniz Bölgesi’nin en büyük kayak merkezi olan Davraz Kayak Merkezi’nde yarıyıl tatiliyle birlikte yoğunluk yaşandı. Isparta’ya 26 kilometre uzaklıktaki merkezde kayak yapmanın keyfini çıkaran kayak severler, Toros Dağları’nın zirvesinde 2635 rakımda kurulu olan Davraz Kayak Merkezi’nde unutulmaz anlar yaşadı.
Kar kalitesi bakımından Türkiye’deki en iyi merkezler arasında gösterilen Davraz Kayak Merkezi Akdeniz Bölgesi’nin Göller yöresinde Eğirdir ve Kovada Gölleri arasında yükselen bölgede yer alıyor. Davraz Dağı, Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, coğrafi özellikleri ve kar kalitesi bakımından hemen hemen tüm doğa sporlarının yapılmasına da imkan sağlıyor. Mekanik tesisler bakımından saatte bin kişiyi taşıyabilen bin 211 metre ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda iki adet telesiyeje sahip olan merkez, ayrıca kayakçılar için saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 metre uzunluğunda bir adet teleski (T-Bar) ile 300’er metrelik 2 adet babylift ile de kayakçıların gözdesi durumunda yer alıyor. Amatör veya profesyonel tüm kayakçılara kuzey disiplini, Alp disiplini, tur kayağı ve snowboard yapma imkanı tanınan Davraz’da yaklaşık 30 kilometrelik 12 pist bulunuyor.
Merkezde son yağışlarla birlikte kar kalınlığı en alt bölgede bir buçuk metre olarak ölçülürken, orta bölgede 1 metre 80 santimetre ve üst bölgede 2 metreyi aşıyor.
Davraz Kayak Merkezi’ndeki yoğunluğun yarıyıl tatili boyunca devam etmesi bekleniyor.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Bakan Akar: Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazımBakan Akar: Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne çıkacak heyet Sakarya’dan uğurlandı3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne çıkacak heyet Sakarya’dan uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday göstermeyecek!

HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday göstermeyecek!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Eyüp İlçe Teşkilatı binasına saldırı! Yaralılar var

CHP ilçe binasına saldırı! Yaralılar var

Van'da bir kadın kızını boğarak öldürüp polise teslim oldu

Anne dehşeti! Teslim oldu her şeyi itiraf etti!

Samsun'da korkunç olay! Sözleri şoke etti: Herkesi bıçaklarım

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bez çanta kuyruğu

Duyan oraya koştu! 100 metre kuyruk oluştu: Akın ettiler

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.