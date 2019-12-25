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  3. Davraz’da sevindiren kar yağışı

Davraz’da sevindiren kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 13:32 | Son Güncelleme

Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde hafta sonu görülen hafif kar yağışı sonrasında bugün yeniden kar yağışı başladı.

Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde hafta sonu görülen hafif kar yağışı sonrasında bugün yeniden kar yağışı başladı. Alınan meteorolojik bilgilere göre, kayak merkezi bölgesinde hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor.
Toros Dağları’nın zirvesinde, 2 bin 635 metre rakımlı Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde bu sezon kar yağışında geçtiğimiz yıllara göre halen gecikme yaşanıyor. Zamanında yağmayan karın yılbaşı öncesinde yağacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl aynı tarihlerde ikinci etapta 20, üçüncü etapta 40 santimetre dolayında olan yağışlar, bu yıl üçüncü etapta 20, ikinci etapta 15 santimetre kalınlığında ölçüldü. Davraz’da kayak yapmak isteyenlerin umutları, yine 28 - 29 Aralık tarihlerinde beklenen kara kaldı. ‘Akdeniz’in incisi’ olarak nitelendirilen Davraz’da bu yıl yeni tesisler kurulmasına rağmen, beklenen yağış zamanında gelmeyince, kayak sezonu açılışında gecikme yaşandı. Merkezde 3 etap üzerinden değerlendirilen bölgelerden 2 bin 344 metre rakımlı Oğlak Geçidi bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye, 2 bin 87 rakımlı Masa Tepe ve bin 965 rakımlı Sümbül Tepe mevkilerinde ise 15 santimetre civarına ulaştı. Merkezde, bugün yağmaya başlayan kar ile kayak sezonu öncesinde umutlar yeniden yeşerirken, hafta sonunda yoğun kar yağışı beklendiği öğrenildi.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre, 28 - 29 Aralık tarihlerinde bölgede yoğun kar yağışı bekleniyor.

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