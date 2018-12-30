Davraz'da sisli havada kayak keyfi

Isparta'da Toros Dağlarının en yüksek zirvelerinden birinde kurulu olan Davraz Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler, sisli havaya rağmen kayak keyfi yaşadı.

Şehrin doğusundaki 2635 rakımlı merkezde son günlerde devam eden yağışla üst bölgelerde kar kalınlığı yer yer 70 santimetreye ulaştı. Özellikle hafta sonu kayak ve snowboard yapmak isteyenlerin geldiği merkezde, diğer ziyaretçiler de kızakla karın tadını çıkardı. Ziyaretçiler, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olmasına rağmen gönüllerince eğlendi.

Davraz Gişe Sorumlusu Ercan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun başlamasıyla birlikte Davraz'da yoğunluk yaşandığını belirtti.

Havanın sisli olmasına rağmen ziyaretçilerin Davraz'a ilgi gösterdiğini dile getiren Kaya, "Katılım çok güzel. Sisli olmasına rağmen kayakçı arkadaşlarımız da rağbet gösterdi. Yılbaşı tatili için gelen ziyaretçilerimiz otellerde konaklıyor. Antalya, Konya, Aydın, İzmir, Burdur'dan ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Sırf kayak için İstanbul'dan gelenler bile var. Pistlerimiz oldukça elverişli." diye konuştu.