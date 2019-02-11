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Davraz’da tatil bitmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 11:57 | Son Güncelleme

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte günde ortalama 15-20 bin ziyaretçiyi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi’nde tatilin sona ermesine rağmen, yoğunluk hafta sonunda da devam etti.Akdeniz’in incisi olarak nitelendirilen ve kent merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Davraz’da, yarıyıl tatili sona ermesine rağmen, kayakseverler ve günübirlik ziyaretçiler merkezde yoğunluk oluşturdu.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte günde ortalama 15-20 bin ziyaretçiyi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi’nde tatilin sona ermesine rağmen, yoğunluk hafta sonunda da devam etti.
Akdeniz’in incisi olarak nitelendirilen ve kent merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Davraz’da, yarıyıl tatili sona ermesine rağmen, kayakseverler ve günübirlik ziyaretçiler merkezde yoğunluk oluşturdu. Son yağışlarla birlikte kar kalınlığının 3 metreyi aştığı merkezde hafta sonunu da fırsat bilen kayakseverler, merkeze gelerek burada unutulmaz anlar yaşadılar.
Akdeniz Bölgesi’nin en büyük kayak merkezi olan ve Toros Dağları’nın zirvesinde 2635 rakımda kurulu olan Davraz Kayak Merkezi kar kalitesi bakımından Türkiye’deki en iyi merkezler arasında gösteriliyor. Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresinde Eğirdir ve Kovada Gölleri arasında yükselen bölgede yer alan Davraz Dağı, Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, coğrafi özellikleri ve kar kalitesi bakımından hemen hemen tüm doğa sporlarının yapılmasına da imkan sağlıyor. Mekanik tesisler bakımından saatte bin kişiyi taşıyabilen bin 211 metre ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda iki adet telesiyeje sahip olan merkez, ayrıca kayakçılar için saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 metre uzunluğunda bir adet teleski (T-Bar) ile 300’er metrelik 2 adet babylift ile de kayakçıların gözdesi durumunda yer alıyor. Amatör veya profesyonel tüm kayakçılara kuzey disiplini, Alp disiplini, tur kayağı ve snowboard yapma imkanı tanınan Davraz’da yaklaşık 30 kilometrelik 12 pist bulunuyor.
Merkezde son yağışlarla birlikte kar kalınlığı alt bölgede 170 santimetre, orta bölgede 2 metre ve en üst bölgede ise 3 metreye kadar ulaştı.
Davraz Kayak Merkezi’ndeki yoğunluğun sezon boyunca devam etmesi bekleniyor.

Davraz’da tatil bitmedi

Davraz’da tatil bitmedi

Davraz’da tatil bitmedi

Davraz’da tatil bitmedi

Davraz’da tatil bitmedi

Davraz’da tatil bitmedi

Davraz’da tatil bitmedi

Davraz’da tatil bitmedi

Davraz’da tatil bitmedi

Davraz’da tatil bitmedi

Davraz’da tatil bitmedi

Davraz’da tatil bitmedi

Davraz’da tatil bitmedi
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