HABER

Davraz’da yarıyılı aratmayan hafta sonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:08 | Son Güncelleme

Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde hafta sonu yarıyıl tatilini aratmayan bir yoğunluk yaşandı.

Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde hafta sonu yarıyıl tatilini aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Toros Dağları’nın zirvesinde 2635 rakımda kurulu merkeze, dün yaklaşık 15 bini aşkın ziyaretçi akın etti.
Isparta merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Davraz’da, yarıyıl tatili sona ermesine rağmen, kayakseverler ve günübirlik ziyaretçiler merkezde yoğunluk oluşturdu. Son yağışlarla birlikte kar kalınlığının 3 metreyi aştığı merkezde hafta sonunu da fırsat bilen kayakseverler, merkeze gelerek unutulmaz anlar yaşadı.
Davraz Kayak Merkezi, kar kalitesi bakımından Türkiye’deki en iyi merkezler arasında gösteriliyor. Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresinde Eğirdir ve Kovada Gölleri arasında yükselen bölgede yer alan Davraz Dağı, Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, coğrafi özellikleri ve kar kalitesi bakımından hemen hemen tüm doğa sporlarının yapılmasına da imkan sağlıyor. Mekanik tesisler bakımından saatte bin kişiyi taşıyabilen bin 211 metre ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda iki adet telesiyeje sahip olan merkez, ayrıca kayakçılar için saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 metre uzunluğunda bir adet teleski (T-Bar) ile 300’er metrelik 2 adet babylift ile de kayakçıların gözdesi durumunda yer alıyor. Amatör veya profesyonel tüm kayakçılara kuzey disiplini, alp disiplini, tur kayağı ve snowboard yapma imkanı tanınan Davraz’da yaklaşık 30 kilometrelik 12 pist bulunuyor.
Merkezde kar kalınlığı alt bölgede 170 santimetre, orta bölgede 2 metre ve en üst bölgede ise 3 metreye kadar ulaştı. Davraz Kayak Merkezi’ndeki yoğunluğun sezon boyunca devam etmesi bekleniyor.

Bu İHA'nın amacı çok farklı! Tanıtımı yapıldıBu İHA'nın amacı çok farklı! Tanıtımı yapıldı
İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyorİstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor
Niğde'den tanzime günlük 100 ton patates gidiyorNiğde'den tanzime günlük 100 ton patates gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti: Birlikte olduğumuz videoları sevgilisine gönderdi

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli şovu

Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli şovu

Bakanlık duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Bakanlık duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber

Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.