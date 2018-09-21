Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde 5 yaşında davul çalmaya başlayan ve bunu meslek haline getiren Tahsin Dikici (35), kendisine has çalma yöntemiyle kentte aranan davulcu oldu. Dikici, düğünlerde ve eğlence mekanlarında davul çalarken kendinden geçiyor. Tahsin Dikici'nin yere yatarak davul çalması, davulu bacak arasına alıp, başını rockçılar gibi sallayarak ilginç vücut hareketleriyle eğlenceli hale getirdiği şov, çaldığı düğünlerdeki davetliler tarafından ilgiyle izleniyor. Dikici, davul çalarken kendisinde farklı bir enerji ortaya çıktığını ve bunu da hareketlerine yansıttığını söyledi.

Çanakkale'de, nişan, düğün ve sünnet törenlerinin yanı sıra eğlence mekanlarında davul çalan Tahsin Dikici, yaptığı şovlarla sosyal medyada fenomen haline geldi. Lapseki ilçesinde yaşayan, kentte ve sosyal medyada 'Davulcu Tahsin' diye tanınan Dikici, 30 yıldır mesleğini aşkla yapıyor. Davul çalarken kendinden geçen Dikici'nin çeşitli hareketlerle eğlenceli hale getirdiği şovu, vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.