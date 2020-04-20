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Davul ve klarnetin sesini duyan oynamaya başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2020 12:17 | Son Güncelleme

Elazığ'da ev izolasyonundaki vatandaşlara moral vermek için bindikleri tur otobüsüyle sokak sokak gezen müzisyenler, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Davul ve klarneti görenlerin doyasıya oynayarak keyifli anlar yaşadığı etkinlik büyük beğeni topladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya dikkat ediyor.Kentte tüm kurumlar üzerine düşen görevi yaparken, belediye de sosyal etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda tur otobüsü ile daha önce doğum günleri kutlayan ekip, bu sefer davul ve klarnet eşliğinde sokak sokak gezerek müzik ziyafeti verdi.

Davul ve klarnetin sesini duyan vatandaşlar balkonlara çıkarak oynadı. Bir apartmanın önünde duran otobüsten inen davul çalan kişiyi gören bir kişi ise yanlarına gelerek müziğin ritmine kendini kaptırıp doyasıya oynaması dikkat çekti. Neşeli anların yaşandığı etkinlikte, evde kal çağrıları da yapıldı. (İHA)

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