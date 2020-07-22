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  4. Davul virtüözü yamaç paraşütü yaparsa... Gökyüzünde görülmemiş anlar!

Davul virtüözü yamaç paraşütü yaparsa... Gökyüzünde görülmemiş anlar!

İLGİNÇ HABERLER  | 22.07.2020 14:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da gökyüzünde davul çalarak şarkı söyleyen Ahmet Çelik isimli davul virtüözü, yamaç paraşütünde görülmemiş bir etkinliğe imza attı.

Tekirdağ’da Ahmet Çelik isimli davul virtüözü, davulunu da yanına alarak Şarköy Uçmakdere Paraşüt alanına geldi. Asmalı Davul Virtüözü Ahmet Çelik, davuluyla birlikte paraşüt pilotu eşliğinde gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra paraşüt pistinden atladı.

600 METREDE DAVUL ŞOV!

Paraşütle bir süre havalanan Çelik, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yanına aldığı davulunu çalmaya başladı. 600 metre havada paraşütle davul çalan Ahmet Çelik, aynı zamanda şarkıda söylerken, davulcunun bu anları ilginç görüntülere sahne oldu. Sosyal medyada da paylaşılan sıra dışı görüntüler beğeni yağmuruna tutuldu. (İHA)

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