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Davulla güreşen adam sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 31.08.2018 21:57 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri güldürdü.

Davulla güreşen adamın görüntüleri izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan videoda, bir adamın davul ile güreş tuttuğu görülüyor. Cep telefonuna kamerasına yansıyan o anlar büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
davul güreş sosyal medya

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