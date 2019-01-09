Davullu klarnetli kar keyfi! Soğuk havaya aldırmadan böyle eğlendiler

Rızaiye Mahallesi'ndeki parkta bir araya gelen gençler kardan adamı halay başı yapıp doyasıya eğlendi. Klarnet ve davul eşliğinde halay çekip çiftetelli oynayan mahalleli soğuk havaya aldırmadan bakın nasıl kar keyfi sürdü...

Davul klarnet eşliğinde kar keyfi

Elazığ’da gençler, karın keyfini davul klarnet eşliğinde halay çekip, çiftetelli oynayarak çıkardı. Kar yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle bir çok yol ulaşıma kapandı ve eğitime bir gün ara verildi.

Bunun yanında karın keyfini çıkaranlarda oldu. Rızaiye Mahallesindeki parkta bir araya gelen gençler, karın keyfini davul klarnet eşliğinde halay çekip çiftetelli oynayarak çıkardı. Bazen yaptıkları kardan adamı halay başı yapan gençler doyasıya eğlendi.

Elazığ’a yıllar sonra ilk defa güzel bir kar yağdığı belirten Kadir Yurdakul , “Arkadaşları çağırdım. Davul klarnet çalıp oynayalım dedim. Onlarda bizi kırmadı ve geldi. Elazığ’ın gelenek ve görenekleri böyle. Davul klarnetsiz Elazığ yaşayamaz. Halay çektik, çiftetelli oynadık. Bunlar güzel şeyler. Herkesin yapmasını bekleriz” dedi.

Kar yağması sebebiyle böyle bir eğlence düzenlediklerini dile getiren Doğukan Malçok ise, “Arkadaşlarla bir araya geldik. Halay çekip, çiftetelli oynadık. Kendi aramıza eğlendik” diye konuştu.