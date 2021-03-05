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Davut Güloğlu'nun yargılamanın yenilenmesi talebine ret

05.03.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Davut Güloğlu'nun yargılamanın yenilenmesi talebine ret

Sıla hakkında, yaklaşık 4 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine küfür ettiği iddiasıyla "hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan Güloğlu yargılamanın yenilenmesi talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme Güloğlu’nun talebini reddetti

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu hakkında yaklaşık 4 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine küfür ettiği iddiasıyla "hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan şarkıcı Davut Güloğlu'nun yargılamanın yenilenmesi talebiyle yaptığı başvuru mahkemece reddedildi.

MAHKEME REDDETTİ

Davut Güloğlu avukatı Fırat Söylemez aracılığıyla yargılamanın yenilenmesi talebiyle İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Talebi değerlendiren mahkeme, "kabule değer olmadığı" gerekçesiyle talebi reddetti. Mahkeme gerekçesinde, "CMK 311 ve devamında belirtilen yargılamanın yenilenmesi koşullarından hiçbirine uygun olmadığı, dilekçede yargılamayı gerektirir yargılama aşamasında değerlendirilmeyen yeni bir neden ve bu durumu belgeleyecek herhangi bir delil mahiyetinde belge sunulmadığı, bu itibarla yargılamanın yenilenmesi talebinin kabule değer olmadığı anlaşıldığından reddine" karar verildiği belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti. Güloğlu'nun bu cezası 14 Mart 2019 yılında kesinleşmişti. Öte yandan Sıla, Güloğlu aleyhine 60 bin TL'lik İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne manevi tazminat davası açmıştı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, 4 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle birlikte Davut Güloğlu'ndan alınarak Sıla'ya verilmesine karar vermişti. Tazminat davasının 26 Kasım 2020 tarihinde gerekçesinin açıklanmasının ardından Davut Güloğlu'nun avukatı Fırat Söylemez aracılığıyla "hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığını savunarak yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Davut Güloğlu Sıla Gençoğlu
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