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DAVUT GÜLOĞLU'NUN SILA'YA HAKARETTEN ALDIĞI PARA CEZASI KESİNLEŞTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

  Şarkıcı Sıla hakkında, yaklaşık 2,5 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine küfür ettiği iddiasıyla "Alenen hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu'nun istinaf mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu reddedildi.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
Şarkıcı Sıla hakkında, yaklaşık 2,5 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine küfür ettiği iddiasıyla "Alenen hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu'nun istinaf mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu reddedildi. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu.
Sıla Gençoğlu’nun Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu, avukatı aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, "eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" anlaşıldığından Güloğlu'nun başvurusunu esastan reddetti. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu’nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti.

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