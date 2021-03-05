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  4. Davut Güloğlu’nun yargılamanın yenilenmesi talebi reddedildi

Davut Güloğlu’nun yargılamanın yenilenmesi talebi reddedildi

05.03.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Sıla Gençoğlu’na küfür ettiği gerekçesiyle 8 bin lira adli para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu’nun yargılamanın yenilenmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.Şarkıcı Davut Güloğlu, şarkıcı Sıla Gençoğlu’na yaklaşık 4 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözleri dolayısıyla hakaret ettiği gerekçesiyle ‘hakaret’ suçundan 8 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’na küfür ettiği gerekçesiyle 8 bin lira adli para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu’nun yargılamanın yenilenmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Şarkıcı Davut Güloğlu, şarkıcı Sıla Gençoğlu’na yaklaşık 4 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözleri dolayısıyla hakaret ettiği gerekçesiyle ‘hakaret’ suçundan 8 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Şarkıcı Davut Güloğlu, avukatı aracılığıyla İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmuştu. Dilekçede, Güloğlu’nun cezasının infazının durdurulması ve beraati talep edilmişti. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, yargılamanın yenilenmesi talebini reddetti.
Mahkeme kararında, hükümlü Davut Güloğlu hakkında 8 bin 500 lira adli para cezası verildiği ve kararın 14 Mart 2019 tarihinde kesinleştiğini kaydetti. Kararda, Güloğlu’nun vekilinin mahkemeye sunduğu dilekçe ile yeniden yargılama talebinde bulunduğu, dilekçede yargılamanın yenilenmesini gerektirir, yeni bir neden ve durumu belgeleyecek herhangi bir delil mahiyetinde belge sunulmadığı belirtildi. Yargılamanın yenilenmesi talebinin kabule değer olmadığını belirten mahkeme, talebi reddetti.

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