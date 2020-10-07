Davut heykeline teknolojik kopya

Orta Doğu coğfrafyasının en önemli etkinliklerinden biri kabul edilen ve bu yıl corona virüs nedeniyle gelecek yıla ertelenen Expo 2020 Dubai, 139 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek. Fuarın katılımcılarından biri olan İtalya Birleşen Düşünceler, Geleceği Yaratmak olan Expo 2020’de Michelangelo’nun Davut heykeline yeniden hayat verecek. Yüksek teknolojili yeniden üretim projesi, Floransa’daki Galleria dell’Accademia tarafından yönetilecek. İtalya’nın yayımladığı programa göre proje, Kültürel Miras ve Aktiviteler ve Turizm Bakanlığı ve İtalyan Komiserliği himayesinde yürütülecek.

Rönesans döneminin önemli İtalyan sanatçısı Michelangelo tarafından 1501- 1504 yılları arasında yapılan Davut heykelinin reprodüksiyonun 12 ay içinde disiplinlerarası bir çalışmayla hayata geçirilmesi düşünülüyor. Davut heykelinin reprodüksiyonu İtalya’da tamamlandıktan sonra, Dubai’deki fuarın İtalyan pavyonunun merkezine yerleştirilmek üzere Dubai’ye gidecek. Projenin yapımı için bilim insanları, teknisyenler, küratörler, zanaatkârlar, üniversitedeki akademisyenlerden ve öğrencilerinden oluşan büyük bir grup çalışacak.