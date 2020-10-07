Davut heykeline teknolojik kopya

Orta Doğu coğfrafyasının en önemli etkinliklerinden biri kabul edilen ve bu yıl corona virüs nedeniyle gelecek yıla ertelenen Expo 2020 Dubai, 139 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek. Fuarın katılımcılarından biri olan İtalya Birleşen Düşünceler, Geleceği Yaratmak olan Expo 2020’de Michelangelo’nun Davut heykeline yeniden hayat verecek. Yüksek teknolojili yeniden üretim projesi, Floransa’daki Galleria dell’Accademia tarafından yönetilecek. İtalya’nın yayımladığı programa göre proje, Kültürel Miras ve Aktiviteler ve Turizm Bakanlığı ve İtalyan Komiserliği himayesinde yürütülecek.
Rönesans döneminin önemli İtalyan sanatçısı Michelangelo tarafından 1501- 1504 yılları arasında yapılan Davut heykelinin reprodüksiyonun 12 ay içinde disiplinlerarası bir çalışmayla hayata geçirilmesi düşünülüyor. Davut heykelinin reprodüksiyonu İtalya’da tamamlandıktan sonra, Dubai’deki fuarın İtalyan pavyonunun merkezine yerleştirilmek üzere Dubai’ye gidecek. Projenin yapımı için bilim insanları, teknisyenler, küratörler, zanaatkârlar, üniversitedeki akademisyenlerden ve öğrencilerinden oluşan büyük bir grup çalışacak.
Galleria dell’Accademia Direktörü Cecilie Hollberg konuyla ilgili olarak, “Davut, bir sonraki Expo İtalyan Pavyonu’nun kahramanı olacak. Davut, sadece İtalyan sanatını temsil etmeyecek, onun figürü her şeyden önce yeniden doğuş, umut ve cesaret gibi önemli bir olumlu mesajın taşıyıcısı olacak” dedi.
Davut’un Golyat’a saldırmaya karar verdiği ânı simgeleyen heykel 5.17 metre yükseklikte. Gerçek insan oranlarından oldukça farklı baş, üst-vücut ve alt-vücut oranları olan heykelde, Michelangelo neredeyse mükemmel insan oranı betimlemiştir.
Heykel ilk olarak Floransa’daki Piazza Signoria meydanına yerleştirilmiş; ancak zarar görebileceği ihtimaliyle Akademi Galerisi’ne sergilenmesi için götürüldü.
Heykelin daha sonra 1910’da Piazza Signoria Meydanı’na yerleştirilmesi için bir kopyası üretildi. Orjinali hâlâ Akademi Galerisi’nde olan heykelin yeniden üretimi Piazza Signoria meydanında bulunuyor.