Davutoğlu AK Parti Eleştirilerini Sürdürüyor

31 Mart seçimlerinden sonra sessizliğini bozan eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti’ye yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Elazığ’da konuşan Davutoğlu, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını kaybetmesi için,’’ Bunun sorumlusu eylemde, söylemde, ahlakta siyasi ayakta ciddi savrulmalara sebep olanlardır’’ dedi.
Ülke genelinde 'Gönül Köprüsü Platformu'nun farklı etkinliklerinde konuşmalar yapan Ahmet Davutoğlu, geçen ayki Diyarbakır ziyaretinin ardından bugün de Elazığ’daydı. Yeni bir parti kuracağı sık sık gündeme gelen Davutoğlu’nun gündeminde 23 Haziran İstanbul seçimi ve AK Parti politikaları vardı.
“Zaman içinde verdiği tüm vaatleri yerine getiren bir hükümetleri vardı, şimdi o kitlelerin hüzne gark olması, İstanbul seçimleriyle birlikte derin bir ümitsizliğe sürüklenmesinin hesabını birileri vermek zorundadır’’ diyen Davutoğlu, ‘’Bunun hesabını veremeyip bizim haklı eleştirilerimizi bölünme çabası olarak göstermek isteyenler bilsinler ki, biz bu kitleler bölünmesin diye başbakanlık makamından ayrıldık” şeklinde konuştu.
Davutoğlu, “Devlet makamlarını trol çetelerine mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitseydi, eğer AKP’yi iktidar yapan milletin değerleri egemen olsa kıyamete kadar susardık ama eğer İstanbul seçimlerinde olduğu gibi 13 bin oyla kaybedilen seçimin yenilenmesinde 800 bin oy farkla kaybetmişsek, bunun sorumlusu büyük bir Meclis çoğunluğuyla devretmiş bir Başbakan değil, o günden bugüne söylemde, eylemde, ahlakta, siyasi hayatta ciddi savrulmaya sebep olanlardır” ifadelerini kullandı.
AK Parti’den kopuşları ve bölünme haberlerini de değerlendiren Davutoğlu, ‘’Şu veya bu kişinin bir partiden ayrılmasıyla o parti bölünmez. Tabanda büyük kitleler kopmaya başladıysa insanları neyle tehdit ederseniz edin o çözülüşü durduramazsınız" dedi.
Siyasi partilerin tavanda bölünmesinin sıkıntı olmadığını, kendi hareketlerinde de iki defa bölünme olduğunu söyleyen Davutoğlu, ‘’Ama eğer tabanda bir kayma varsa işte tehlikeli olan odur. Yüzde 15'lik kitle bir başka yere doğru gitmişse kimse bunu engelleyemez. 1 Kasım 2015'te biz Türkiye'de yüzde 49,5 oy aldık. Şimdi Cumhur İttifakı olarak yüzde 44 oy aldılar. Yüzde 8 ile 10 oy oranında MHP'ninse AKP'nin oy oranı yüzde 34'lere çekilmiştir. Sorulması gereken soru ne yanlışlar yaptık ki parti bu banda geriledi ve bir kopuş yaşandı?" diye sordu.
Ahmet Davutoğlu AK Parti’yi eleştirmesinin partiyi bölme çabası olduğunu savunanlara da, "Bilsinler ki bu kitleler bölünmesin, diye başbakanlık koltuğunu bırakarak, ayrıldım. Devletin makamlarını birtakım trol çetelerine mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı, AK Parti'yi iktidar yapan milletin değerleri bu siyasi hayatta egemen olmuş olsaydı, kıyamete kadar da susardık" diye yanıt verdi.
Eski Başbakan Davutoğlu, yerel seçim sürecinde terör örgütünün cezaevindeki lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaşanan gelişmeleri de, "Bir seçimde beka kaygısından bahsedip bu şekilde düşünmeyen herkesi terörist olarak itham ettikten sonra diğer seçimde İmralı'ya başvurmak milletin vicdanından kopuştur’’ sözleriyle değerlendirdi.
Türkiye'de adaletin son dönemde 'örselendiğini ve çifte standartlı bir tablo sergilendiğini' savunan Ahmet Davutoğlu, "Kim bu ülkede adalet duygusunu zayıflatırsa, kim sabah salıverilen birinin akşam yeniden tutuklandığı, gece yarısı tekrar salıverildiği gibi uygulamalar görürse, kim FETÖ suçlamalarıyla sıradan bir memurun dayısının oğlunun, amcasının oğlunun tutuklandığı bir ülkede, FETÖ darbesinin baş sorumlusu olanların kardeşlerinin akrabalarının en yüksek makamları işgal ettiği görünürse orada adalete güven kalmaz’’ dedi.
Davutoğlu, cumhurbaşkanlığına geçiş sisteminin de 'çarpık' olduğunu söyledi ve "Cumhurbaşkanlığı makamı ile genel başkanlık makamının değişmesi AK Parti'nin kurumsallaşmasına zarar vermiştir. Devlet işleriyle aile yapısı kesinlikle ayrılmalıdır. Birinci dereceden akraba olmamalıdır" diye konuştu.
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