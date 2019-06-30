Davutoğlu AK Parti Eleştirilerini Sürdürüyor

“Zaman içinde verdiği tüm vaatleri yerine getiren bir hükümetleri vardı, şimdi o kitlelerin hüzne gark olması, İstanbul seçimleriyle birlikte derin bir ümitsizliğe sürüklenmesinin hesabını birileri vermek zorundadır’’ diyen Davutoğlu, ‘’Bunun hesabını veremeyip bizim haklı eleştirilerimizi bölünme çabası olarak göstermek isteyenler bilsinler ki, biz bu kitleler bölünmesin diye başbakanlık makamından ayrıldık” şeklinde konuştu.

Davutoğlu, “Devlet makamlarını trol çetelerine mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitseydi, eğer AKP’yi iktidar yapan milletin değerleri egemen olsa kıyamete kadar susardık ama eğer İstanbul seçimlerinde olduğu gibi 13 bin oyla kaybedilen seçimin yenilenmesinde 800 bin oy farkla kaybetmişsek, bunun sorumlusu büyük bir Meclis çoğunluğuyla devretmiş bir Başbakan değil, o günden bugüne söylemde, eylemde, ahlakta, siyasi hayatta ciddi savrulmaya sebep olanlardır” ifadelerini kullandı.

AK Parti’den kopuşları ve bölünme haberlerini de değerlendiren Davutoğlu, ‘’Şu veya bu kişinin bir partiden ayrılmasıyla o parti bölünmez. Tabanda büyük kitleler kopmaya başladıysa insanları neyle tehdit ederseniz edin o çözülüşü durduramazsınız" dedi.

Siyasi partilerin tavanda bölünmesinin sıkıntı olmadığını, kendi hareketlerinde de iki defa bölünme olduğunu söyleyen Davutoğlu, ‘’Ama eğer tabanda bir kayma varsa işte tehlikeli olan odur. Yüzde 15'lik kitle bir başka yere doğru gitmişse kimse bunu engelleyemez. 1 Kasım 2015'te biz Türkiye'de yüzde 49,5 oy aldık. Şimdi Cumhur İttifakı olarak yüzde 44 oy aldılar. Yüzde 8 ile 10 oy oranında MHP'ninse AKP'nin oy oranı yüzde 34'lere çekilmiştir. Sorulması gereken soru ne yanlışlar yaptık ki parti bu banda geriledi ve bir kopuş yaşandı?" diye sordu.