Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Davutoğlu, genel başkanlığı bıraktığı günden itibaren AK Parti'de ve ülke yönetiminde gözlemledikleri aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak en yetkili makamlarla paylaştıklarını söyledi.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren ülkeye büyük hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, "Bu hareketi yaşatan en büyük etken milletin umuduna kaynak ve duasına layık olmasıdır." dedi.

- "Ahdimize her zaman sadık kaldık"

Ne tespit ve eleştirilerine "yanlış veya yalan" denildiğini ne de çağrılarına kulak verildiğini anlatan Davutoğlu, "Konuşmalarımıza, açıklamalarımıza ve ifadelerimize önyargısız bir şekilde bakıldığında hiçbir hakaret, ima, tahkir ve tehdidin olmadığı görülecektir. Genel başkanlığı bıraktığımız gün dile getirdiğimiz ahdimize her zaman sadık kaldık. Ahdin muhataplarının da aynı olgunluk ve ahlakla davranmalarını bekledik. Sözlerimiz açık, tespitlerimiz net, tavsiyelerimiz samimiydi." diye konuştu.

İhraç süreci başladığında gerekçeyi beklediklerini aktaran Davutoğlu, "Merkez Disiplin Kurulunun tebligatları ulaştığında bir kez daha derin bir hüzün ve utanç duygusu yaşadık." ifadesini kullandı. Davutoğlu, ihracın hiçbir somut gerekçeye dayanmadığını iddia etti.

Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

"AK Parti içerisinde iç muhasebe, ortak akıl ve istişare kanallarının tamamıyla kapalı olduğu ve içeride bir dönüşüm imkanının kalmadığı ortadadır.

Bu gelişmeler bize siyasi hayatımızda savunduğumuz temel ilkelerin ve hedeflerin her iyi niyetli eleştiriyi ve tavsiyeyi ihanet ve düşmanlık olarak gören mevcut yönetim altında, AK Parti'de gerçekleştirmenin imkanı kalmadığını göstermiş bulunmaktadır.

İşletilen sürecin tüzük kurallarının uygulandığı hukuki bir işlem değil, sonucu baştan yazılmış bir senaryo olduğu aşikardır. Bu çerçevede, AK Parti'nin vefakar tabanını ülkenin her yanında omuz omuza iki seçim mücadelesi verdiği ve demokrasi tarihimizin en yüksek oyu ile birlikte büyük bir onur yaşadığı kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz."