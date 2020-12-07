Davutoğlu: Asgari ücret net 3 bin 300 lira olarak belirlenmeli

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Koronavirüs testinin 27 Kasım'da pozitif çıktığını anımsatan Davutoğlu, karantina sürecini tamamladığını ancak dün eşi Sare Davutoğlu'nun yaptırdığı testin de pozitif çıktığını belirtti. Geçmiş olsun dileyen herkese teşekkür eden Davutoğlu, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Son aylarda ülkenin farklı köşelerine yaptığı ziyaretlerde dar gelirli vatandaşların, esnafın, işçilerin, çiftçilerin ve işsiz vatandaşların dertlerini dinleme imkanı bulduğunu ifade eden Davutoğlu, onurlu bir hayat standardı dışında talepleri olmayan bu insanların çaresizlikten intihara kadar yöneldikleri bir ortama kayıtsız şekilde günlük hayatlarına devam etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Davutoğlu, işsizlik ve gelir dağılımındaki bozulmanın Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunu haline geldiğini, ülkede çalışma çağındaki her 10 kişiden 3'ünün işsiz olduğunu, çalışanların yarısının asgari ücretle çalıştığını, ortalama ücretin ise her geçen gün asgari ücrete yaklaştığını savundu.