HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Davutoğlu Babacan ile görüşecek

Davutoğlu Babacan ile görüşecek

24.01.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Salı günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.

İki lider, ittifak görüşmelerinde son gelinen durumu masaya yatıracak.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 11 Ocak’ta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesiyle başlayan ve bir gün sonra da Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesiyle devam eden liderler turu hız kazandı. Peş peşe gerçekleşen görüşmelerin ardından 20 Ocak'ta da üçlü zirve düzenlenmiş; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu bir araya gelmişti.

Görüşme DEVA Partisi’nde

Kılıçdaroğlu, bugün de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Liderlerin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapılırken, sonrasında da iki lider ortak basın açıklaması düzenledi. Edinilen bilgiye göre Salı günü de Ali Babacan’la Ahmet Davutoğlu bir araya gelecek. Görüşmenin DEVA Partisi’nde saat 12.00’de başlaması yönünde bir planlama yapıldığı öğrenildi. İki liderin görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi de öngörülüyor.

“Ortak metin” de değerlendiriliyor

Muhalefet partisi liderlerinin görüşmelerinde Millet İttifakı’nın genişlemesine yönelik seçenekler masaya yatırılırken, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ilişkin hazırlanan ve geçtiğimiz hafta redaksiyon toplantısıyla son şekli verilen ortak metin üzerine de değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi. Ortak metin çalışmalarını yürüten 6 partinin genel başkan yardımcısının 28 Aralık’ta planladığı son toplantı üç hafta boyunca yapılamamış ve Gelecek Partisi’nin itirazları nedeniyle kriz yaşandığı iddiası gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu’nun 11 Ocak'taki Davutoğlu ile görüşmesinin ardından krizin aşıldığı belirtilmişti. Bu görüşmeden bir gün sonra da genel başkan yardımcıları 18 Ocak’ta toplanmak üzere sözleşmiş ve bu tarihte yapılan toplantıyla ortak metne son şekli verilmişti.

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Çorum'da yolcu otobüsü devrildiÇorum'da yolcu otobüsü devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Kar yüzünden İstanbul'a giriş durduruldu!

Kar yüzünden İstanbul'a giriş durduruldu!

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Tutuklanmıştı! Sedef Kabaş ile ilgili yeni gelişme

Tutuklanmıştı! Sedef Kabaş ile ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.