Davutoğlu: ‘Babacan’la dostuz ama Ortak Parti Olmadı’

Burada yeni parti çalışmalarıyla ilgili açıklamalara imzalayan Davutoğlu, VOA Türkçe’nin “Eski bakanlardan Ali Babacan’ın kuracağı partiyle bir birleşme söz konusu olursa, genel başkanlık koltuğundan vazgeçmek gibi bir durum söz konusu olur mu?” sorusu üzerine Ocak 2020 öncesinde yeni partiyi kurmuş olmayı hedeflediklerini söyledi. Davutoğlu, genel başkanlığı birinci mesele olarak görmediğini de ifade etti.

Davutoğlu, Saadet Partisi 7’nci Olağan Kongresi’nde genel başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etmek amacıyla Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Davutoğlu ile Karamollaoğlu, iki saati aşkın heyetler arası görüşme sonrasında kameralar karşısına geçti.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni siyasi parti kurma çalışmalarında kendisi gibi AKP’den istifa etmiş olan Ali Babacan’la birlikte hareket etmek istediklerini ancak bunun mümkün olmadığını söyleyerek, Ocak 2020 öncesinde yeni partiyi kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

“Yeni bir siyasi hareket inşa edeceğimizi açıklamıştık. Önemli bir taslak ortaya çıktı. Kurucular heyetinin ortaya çıkmasından sonra ortaya çıkacak bir niyet. Son iki ayda birçok kişiyle konuştuk. Çok büyük bir mutluluk ve önemli bir kazanım olarak bütün bunları göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacağız ama bütün bunlar bizi ağzımızdan ifade edilmedikçe gündeme alınmamalı. Yılsonuna kadar bu süreç tamamlanacak. Takvim işliyor. İnşallah en kısa sürede bu süreci tamamlayacağız. Sayın Karamollaoğlu ile dostluğumuz geçmişe dayanır. Sayın Babacan ile de biz her şeyden önce dostuz, isterdik ki hep beraber olalım ama bizim cihetimizden herhangi bir engel görmememize rağmen bu mümkün olmadı. Mümkün olmamışsa da bu mümkün olmayış üzerine uzun uzun tartışma yapmaktansa doğru olanı yapmak gerekir. Biz de doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. İleride ne olur? Onu zamanın akışı gösterir ama şu anda bizim için kendi partimizin sağlıklı bir şekilde oluşumu tek hedefimizdir ve başka hiçbir birleşme ya da ayrışma vesaire gibi bir gündemimiz yok. Herhangi bir görüşme talebi söz konusu olursa da hiç kimseye kapımız kapalı değil. Gönlü açık olanın zihni de kapısı da açık olur. Genel başkanlık vesaire gibi meseleler ise hiçbir zaman bizim birinci gündemimiz olmadı.”

“Farklı kesimlerden saygın insanlarla görüşüyoruz”

Davutoğlu, medyada yeni partiyle ilgili “Kurucular Kurulu” listesi olarak yayımlanan listeyi ise reddetti. “Bu hayali bir liste. Bizi tanıyanlar bilir. Nihai bir sonuca ulaşmadan bir açıklama yapmayı hiçbir zaman doğru bulmadım” diyen Davutoğlu, yeni bir siyasi parti inşa edeceklerini şeffaf bir şekilde ilan ettikleri gibi diğer süreçleri de tamamlandığında kamuoyuna açıkça ilan edeceklerini söyledi. Davutoğlu, parti programı hazırlama süreci, tüzük çalışması ve kurucular kurulunu oluşturma çalışmalarını sürdüklerini anlattı. Bu kapsamda farklı kesimlerden saygın insanlarla görüşüldüğünü de belirten Davutoğlu, nihayete erdiğinde duyuracaklarını yineledi.

Şehir Üniversitesi iddialarına sert tepki

Kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’yle hükümete yakın medya kuruluşlarında yer alan iddialara yönelik soru üzerine ise Davutoğlu, üniversiteyle herhangi bir organik bağı olmadığını ancak kızı üniversitede bulunduğu için veli olarak konuyu takip ettiğini ifade etti. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin 40 yıllık birikimle kurulduğunu anlatan Davutoğlu, eğer siyasi bir hesaplaşma olarak üniversite hedef alınıyorsa bunun yanlış olduğunu belirterek, “Eğer siyasi hesaplaşma amaçlanıyorsa biz buradayız” tepkisini gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise, Türkiye’deki, dünyadaki gelişmeleri çok farklı şekilde ele aldıklarını ve ittifak edilen konuların çok fazla olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

