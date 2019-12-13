Davutoğlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Karşı Olduğunu Söyledi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı olduğunu söyledi ve "Siyasal sistem hedefimiz demokrasidir" dedi.

Davutoğlu, Ankara'da düzenlenen Gelecek Partisi'nin tanıtım toplantısında partilerinin programını açıklarken hedeflerine dair de bilgiler verdi.

Davutoğlu'nun özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin değerlendirmesi dikkat çekti. Ahmet Davutoğlu, bu sistemle demokratik bir yönetimin mümkün olamayacağını söyledi ve "Siyasal sistem hedefimiz, demokrasidir" dedi.

Davutoğlu, sağlık ve eğitim haklarını doğumdan ölüme kadar temel insan hakları bağlamında ele aldıklarını söyledi. Davutoğlu sağlık konusu stratejik bir başlık olarak ele aldıklarını ifade etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eğitimi insan devşirme alanı değil nitelikli insan yetiştirme alanı olarak gördüklerini söyledi.

