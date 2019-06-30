HABER

Davutoğlu: Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardık

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2019 14:33 | Son Güncelleme

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Devletin makamlarını birtakım trol çetelerine mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk.

Davutoğlu: Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardık

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Devletin makamlarını birtakım trol çetelerine mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı, AK Parti'yi iktidar yapan milletin değerleri bu siyasi hayatta egemen olmuş olsaydı, kıyamete kadar da susardık'' dedi.
Elazığ'a gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte 'Elazığ Gönül Dostları Platformu' tarafından otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Davutoğlu, 23 Haziran'da, son dönemde seçimlerle ilgili duyulan kaygı ve güvensizliklerin ortadan kalktığı, demokratik kültürün değişmeyeceği sürecin yaşandığını söyledi. Davutoğlu, "Netice ne olursa olsun, kim kazanırsa kazansın en önemli şey, milli iradenin tecelli etmesidir ve kimsenin, onun önüne engel koyamamasıdır. 1946 yılından bu zamana Türkiye'nin en büyük gücü, darbeler sonrası tekrar demokratik düzene geçişte de darbeleri engellemede de en büyük gücü seçim sandığının objektifliği olmuştur. Bu anlamda 23 Haziran'da ve seçimlerin yenilenmesi sonrasında Cumhurbaşkanı'mız ve siyasi parti liderlerinin verdiği mesajlar son derece doğrudur ve güzeldir" diye konuştu.
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucuyla derin hüzün yaşadığını kaydeden Davutoğlu, ''Seçim neticeleri sonrası AK Parti'nin genel başkanlığı ve bakanlığını yapmış biri olarak AK Parti'ye destek vermiş, bizi her şartta ve her zaman desteklemiş geniş kitlelerin hüznünü yüreğimde hissediyorum. Biliyorum ki İstanbul'daki her bir AK Parti'li seçmen, derin bir hüzün yaşıyor. Ben bu kitleler ile birlikte hareket ettim. Son derece haklı zeminde yaptığımız eleştirileri, 'AK Parti'de bölünme çabası' olarak göstermek isteyenler, bilsinler ki bu kitleler bölünmesin, diye başbakanlık koltuğunu bırakarak, ayrıldım. Devletin makamlarını birtakım trol çetelerine mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı, AK Parti'yi iktidar yapan milletin değerleri bu siyasi hayatta egemen olmuş olsaydı, kıyamete kadar da susardık" dedi.

​FOTOĞRAFLI

Davutoğlu: Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardıkDavutoğlu: Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardıkDavutoğlu: Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardık

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
CHPli Özel: Türkiye'ye yeni düzen iyi gelmediCHPli Özel: Türkiye'ye yeni düzen iyi gelmedi

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
Davutoğlu'ndan 'trol çeteler' eleştirisi

Davutoğlu'ndan dikkat çeken sözler!

Bakan Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı

Açılışı Erdoğan yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'G20' mesajı! 7 dilde paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 dilde paylaşım

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.