Davutoğlu: İktidarın söyleyeceği söz kalmadı

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, dün İçişleri Bakanlığına kuruluş başvurusu yapılan partisinin tanıtımını yaptı. "Gelecek Partisi" adı koyulan partinin ilkeleri ve izleyeceği politikanın temelleri ile ilgili bilgi veren Davutoğlu, "kapsayıcı bir yenilenme ihtiyacına cevap oluşturmak üzere yola çıktıklarını" söyledi.

Can ve mal güvenliğini, inanç ve ifade özgürlüğünü, örgütlenme, eleştiri ve gösteri özgürlüğünü tam anlamıyla sağlayan bir hukuk düzeni hedeflediklerini belirten Davutoğlu, düşünce ve inanç hürriyetini kısıtlayarak bireyin özgür iradesini yok etmeye çalışan dinî veya seküler her akım ve rejimin, insanın zihnen köleleştirilmesine yol açtığını kaydederek, "Nitekim bunun örneğini de 15 Temmuz’da her türlü cürmü işleyebilecek birer robota dönüşen darbecilerde görmüştük. Dünyada otoriter ve popülist eğilimlere yöneliş olduğu bir dönemde kendi özgür iradesine malik, onurlu ve başı dik insanların yaşadığı bir ülke inşa etmeliyiz" diye konuştu.

Basın özgürlüğü ve anadilde eğitim mesajı