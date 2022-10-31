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Davutoğlu "İlk defa" diyerek çıkıştı! Bakan Nebati'ye çok konuşulacak "Ekonomi 101" tepkisi

31.10.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna "riyakarlığın daniskası" sözleriyle sert tepki gösterdi. Programa davet edilmemesiyle ilgili de konuşan Davutoğlu, "Zaten Perinçek ve Destici yüzüme nasıl bakacaktı" dedi. Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Davutoğlu "İlk defa" diyerek çıkıştı! Bakan Nebati'ye çok konuşulacak "Ekonomi 101" tepkisi

Canlı yayında konuşan Davutoğlu'nun gündeminde cuma günü dikkatle takip edilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyi Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve programa davet edilmemesi vardı. 11 siyasi parti liderinin davet edildiği programa 6'lı masadan İYİ Parti ve CHP'ye davet gitmiş, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ise çağrılmamıştı. Davutoğlu'nun tepki gösterdiği bir diğer konu ise ekonomi gündemi oldu. Bakan Nebati için "Benim yönetimimde Nureddin Nebati'nin bakan olacağını düşünür müsünüz? Ekonomi 101'den geçirmem ben" sözlerini kullanan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hakkında ise "Yiğit Bulut gibi birini ekonomi yönetimine getirilebileceğini düşünür müsünüz? İlk defa bu kadar niteliksiz ve yolsuzluklara bulanmış bir siyasi elit var" diye konuştu.

"MİLLETİN İKİ DEFA BAŞBAKANI SEÇTİĞİ BİRİNİ ÇAĞIRMAMAK NE DEMEK?"

Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştığı FOX TV canlı yayınında şunları söyledi:

''Perinçek ve Destici'nin olduğu yerde benim bulunmam zaten doğru olmazdı, yüzüme nasıl bakacaklardı? Bu milletin iki defa başbakan seçtiği birini çağırmamak ne demek? Türkiye nereye gidiyor? Cuma günü yapılan açıklamalar beni hiç heyecanlandırmadı. Riyakarlığın daniskası.

"NUREDDİN NEBATİ'Yİ EKONOMİ 101'DEN GEÇİRMEM"

Kimin nasırına bastıysam toplanıp karşıma geldi. Benim yönetimimde Nureddin Nebati'nin bakan olacağını düşünür müsünüz? Ekonomi 101'den geçirmem ben.

"İLK DEFA BU KADAR NİTELİKSİZ BİR SİYASİ ELİT VAR"

Yiğit Bulut gibi birini ekonomi yönetimine getirilebileceğini düşünür müsünüz? İlk defa bu kadar niteliksiz ve yolsuzluklara bulanmış bir siyasi elit var. Şimdi 'Türkiye Yüzyılı' diye bir hayal satıyorlar.

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