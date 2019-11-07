Davutoğlu: ‘IŞİD Konusunda En Az Sorumluluk Türkiye’nin’

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, IŞİD’in Irak’ta ortaya çıkışında ABD’nin sorumluluğu bulunduğunu söyleyerek, “DEAŞ’ın (IŞİD) ortaya çıkışında, gerek Irak’ta gerek Suriye’de alan kazanmasında ve dünyaya bela olmasında en az sorumluluk sahibi ülke Türkiye’dir. Buna karşı en fazla görev alan ülke de Türkiye’dir. DEAŞ, 2013 yazında Irak’ta bulunan Amerika kontrolündeki hapishanelerden kaçan teröristlerce başlatılmıştır. DEAŞ konusunda kimse Türkiye’yi suçlayamaz, kimse bu faturayı Türkiye’nin önüne koyamaz” dedi. Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi sonrasındaki ortak basın toplantısında, VOA Türkçe’nin sorusu üzerine IŞİD’in son durumunu değerlendirdi. Davutoğlu, terör örgütü IŞİD’in lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin Türkiye’nin kontrol ettiği bölgede öldürülmesiyle birlikte Türkiye’ye eleştiriler yöneltilmesi ve buna karşılık Bağdadi’nin aile fertlerine yönelik operasyonlarla Türkiye’nin imaj düzeltme girişiminde bulunduğu iddiasına ilişkin sorumuzu yanıtladı.

Davutoğlu, IŞİD’in ABD’nin kontrolunda Irak’ta ortaya çıkmış olmasına dikkat çekmek gerektiğini belirterek, Türkiye’nin IŞİD dolayısıyla suçlanamayacağını söyledi. Davutoğlu, “DEAŞ ne Türkiye’de ne de Suriye’de doğdu. DEAŞ, 2013 Mayıs ve Haziran aylarında Irak’taki Amerika kontrolundaki hapishanelerden çıkan unsurlarca oluşturuldu ve ilk faaliyet alanı Irak’ta; malum Musul ve çevresidir. O faaliyet alanını kontrol ettikten sonra Suriye’ye sirayet etmiştir. Ancak öyle bir psikolojik algı oluşturulmaya çalışılıyor ki sanki DEAŞ unsurları Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmiş gibi. Geçmişte de bu yapıldı. Türkiye’ye karşı yapılan bu uluslararası kampanyaya karşı milletçe tek vücut olmalıyız. Suriye’de faaliyet alanı kazandıktan sonra DEAŞ’ı terör örgütü olarak tanıyan ülkelerin başında Türkiye gelir. DEAŞ’a karşı doğrudan Suriye içerisinde operasyon emrini de 23 Temmuz 2015’te PKK ve terör örgütleriyle birlikte veren hükümetin başbakanı da bendeniz idim. Dolayısıyla bütün bir süreci bilen bir devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin haklarını korumayı her yerde onur bilen bir siyasetçi olarak şunu ifade ederim ki DEAŞ konusunda kimse Türkiye’yi suçlayamaz, kimse bu faturayı Türkiye’nin önüne koyamaz.”