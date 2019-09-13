Davutoğlu istifa etti: Veda etmiyorum

Türkiye'nin eski başbakanı Ahmet Davutoğlu, bugün Ankara'daki çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında AKP'den istifa ettiğini duyurdu. Davutoğlu ile birlikte üç eski vekilin daha partiden ihracı istenmişti.

Davutoğlu istifasını duyurduğu açıklamada, "AK Partinin siyaset anlayışı 3Y ile şekil bulmuştu. AK Parti bu anlayışla milletimize büyük hizmetler verdi. Ancak son yıllarda AK Parti milletin gönlünde taht kurmasına sebep olan söylemlerden uzaklaştı" ifadelerini kullandı.

İhraç talebiyle karşı karşıya kalacaklarını tahayyül bile edemeyeceklerini söyleyen Davutoğlu, "Genel başkanlığı bıraktığımız günden itibaren AK Parti'deki aksaklıkları, eleştirilerimizi sözlü ve yazılı bir şekilde en yetkili makamlarla paylaştık" diye sözlerini sürdürdü.

Önerilerinin karşılık bulmadığını belirten Davutoğlu, buna rağmen bunu hiçbir zaman kamuoyu ile paylaşmadığını ifade etti. Eski başbakan, 22 Nisan'dan itibaren konuşmaya başlamasını ise şu sözlerle açıkladı: "AK Parti 31 Mart'ta hem ittifak yaptığı partiye hem de rekabet ettiği partilere karşı oy kaybetti. Tabanımız yoğun bir karamsarlık içerisindeydi. Daha önce ilettiğimiz eleştirilerden haberdar olmayan taban bizi de sorumlu buluyordu. Biz 22 Nisan'da kamuoyuyla paylaştığımız görüşlerimizle kuruluş ilkelerinden uzaklaşan mevcut AK Parti yönetiminin muhasebe yapmaya itmek istiyorduk."