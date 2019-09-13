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Davutoğlu istifa etti: Veda etmiyorum

13.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

AKP'den ihracı istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edilen eski dışişleri bakanı ve başbakan Ahmet Davutoğlu, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Davutoğlu istifa etti: Veda etmiyorum

Türkiye'nin eski başbakanı Ahmet Davutoğlu, bugün Ankara'daki çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında AKP'den istifa ettiğini duyurdu. Davutoğlu ile birlikte üç eski vekilin daha partiden ihracı istenmişti.

Davutoğlu istifasını duyurduğu açıklamada, "AK Partinin siyaset anlayışı 3Y ile şekil bulmuştu. AK Parti bu anlayışla milletimize büyük hizmetler verdi. Ancak son yıllarda AK Parti milletin gönlünde taht kurmasına sebep olan söylemlerden uzaklaştı" ifadelerini kullandı.

İhraç talebiyle karşı karşıya kalacaklarını tahayyül bile edemeyeceklerini söyleyen Davutoğlu, "Genel başkanlığı bıraktığımız günden itibaren AK Parti'deki aksaklıkları, eleştirilerimizi sözlü ve yazılı bir şekilde en yetkili makamlarla paylaştık" diye sözlerini sürdürdü.

Önerilerinin karşılık bulmadığını belirten Davutoğlu, buna rağmen bunu hiçbir zaman kamuoyu ile paylaşmadığını ifade etti. Eski başbakan, 22 Nisan'dan itibaren konuşmaya başlamasını ise şu sözlerle açıkladı: "AK Parti 31 Mart'ta hem ittifak yaptığı partiye hem de rekabet ettiği partilere karşı oy kaybetti. Tabanımız yoğun bir karamsarlık içerisindeydi. Daha önce ilettiğimiz eleştirilerden haberdar olmayan taban bizi de sorumlu buluyordu. Biz 22 Nisan'da kamuoyuyla paylaştığımız görüşlerimizle kuruluş ilkelerinden uzaklaşan mevcut AK Parti yönetiminin muhasebe yapmaya itmek istiyorduk."

"Derin bir hüzün ve utanç duydum"

Davutoğu, yaptığı açıklamaların yanlış olduğunu söyleyemeyecek kişilerin de kendilerine yönelik "öfke ile" ihraç süreci başlattıklarını söyledi.

"AK Parti 18 yıl önce kurulduğunda ortak akıl, parti içi demokrasi ile geçinmeyi vadetmişti" diyen Davutoğlu, ihraç tebligatı kendisine ulaştığında, "derin bir hüzün ve utanç" hissettiğini belirtti.

Veda etmediğini belirten Davutoğlu, "Onlar vedanın değil cefanın muhataplarıdırlar. Tabelalar geçici, hayatımızı ve her türlü mücadeleyi anlamlı kılan değerler kalıcıdır" ifadelerini kullandı. Eski başbakan, "Yeni bir siyasi hareketi inşa etmek bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bu çerçevede hangi siyasi görüşle mensup olursa olsun bu ülke için sorumluluk hisseden herkesi birlikte çalışmaya davet ediyoruz" edi.

Eylül ayı başında yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda Davuoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna oy birliğiyle sevk edilmişti.

DW Türkçe'ye konuşan Ayhan Sefer Üstün, kendisine iletilen gerekçeler içinde yaptığı paylaşımların bulunduğunu belirterek "Şimdi konuşmaktan korkmayın demek nasıl bir tüzük ihlali olabilir? Burası demokratik bir ülke değil mi? Açık bir toplumda yaşamıyor muyuz? Rejim değişti de bizim mi haberimiz yok? Bu gerekçe hem Türkiye demokrasisi hem de partiye haksızlıktır" demişti.

DW, GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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