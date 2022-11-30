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Davutoğlu isyan etti! Gündem yaratacak 'cumhurbaşkanı adaylığı' sözleri: Bize baskı yapıyorlar

30.11.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim tarihi yaklaştıkça en çok merak edilenlerden biri de 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. 6 partinin lideri her fırsatta adaylarını açıklamak için seçim takviminin netleşmesini işaret etse de gerek kamuoyundan gerekse siyasi camiadan 6 partiye adaylarını açıklaması yönünde çağrılar yapılıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bu duruma isyan etti. "Kimse o soruyu sorma hakkına sahip değil" diyen Davutoğlu, daha önce açıklanabileceği olasılığına açık kapı bıraktı.

Davutoğlu isyan etti! Gündem yaratacak 'cumhurbaşkanı adaylığı' sözleri: Bize baskı yapıyorlar

Davutoğlu siyasi gündemin tartışmalarına yön verecek nitelikte açıklamalar yaptı. Cumhur İttifakına yüklenen Davutoğlu, "Bu 6 parti hepsi farklı mecralardan geliyor ama bir araya gelmişiz. Ama Bahçeli’yle Erdoğan'ın perde gerisi görüşmeleri. Biz bir defa yemek ikram ediyoruz birbirimize, onlar birbirlerine kahve bile ikram ediyorlar mı bilmiyoruz. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Görüşmelerinden tek bir açıklama duydunuz mu? Kendi kurmayları da bilmez" diye konuştu. Gelecek Partisi lideri ayrıca 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağına ilişkin yeni mesajlar verdi.

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KİTAP İMZALADI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Burdur'da ilk olarak açık pazar yerinde vatandaşlara hitap etti. Davutoğlu daha sonra Salı pazarındaki satıcılarla sohbet etti ve alışveriş yaptı. Davutoğlu iki lise öğrencisine de yazdığı 'Duruş-Gençlerle Yüz Yüze' kitabını imzaladı.

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BAHÇELİ'YE "6'LI GANYAN" TEPKİSİ

Daha sonra Burdur Gazeteciler Cemiyeti’ne geçen Ahmet Davutoğlu, burada yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli'nin 6'lı ganyan tanımlamasının nezaketsizlik olduğunu söyledi. Davutoğlu, “Türk demokrasisi 75 yıllık bir demokrasi. Hiçbir dönemde farklı düşüncelere sahip 6 siyasi lider bir araya gelip de memleket meselesini konuşmadılar hiçbir dönemde. Bir örnek gösterin var mı?” dedi.

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"BAHÇELİ'YLE ERDOĞAN'IN GÖRÜŞMELERİ PERDE GERİSİ"

69 başlıkta içinde ekonomi, istihdam, tarım, sanayi ve enflasyonla mücadelenin olduğu bir hükümet programı açıklayacaklarını aktaran Davutoğlu, "Bu 6 parti hepsi farklı mecralardan geliyor ama bir araya gelmişiz. Ama Bahçeli’yle Erdoğan'ın perde gerisi görüşmeleri. Biz bir defa yemek ikram ediyoruz birbirimize, onlar birbirlerine kahve bile ikram ediyorlar mı bilmiyoruz. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Görüşmelerinden tek bir açıklama duydunuz mu? Kendi kurmayları da bilmez. Son derece şeffaf bir şekilde yönetiyoruz” dedi.

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"İLK DEFA TÜRKİYE'DE 6 PARTİ BİR ARAYA GELDİ"

Parlamenter sisteme geçerken 6 liderin geçiş sürecinin yol haritasını çıkaracağını belirten Davutoğlu, hangi ilkelerle geçiş sürecini yöneteceklerini açıklayacaklarını kaydetti. Ondan sonra herkesin kendi mücadelesini vereceğini belirten Davutoğlu, şöyle dedi:

"72 alt başlıkta, 9 ana başlıktaki politikalarımızı açıklayacağız. Dün bunların 36 önemli başlığı tek tek 6 lider, bazılarında bazı partiler farklı düşünüyordu, oturduk konuştuk. 36 ana başlıkta enflasyonla mücadele var, sosyal yardımlar var, Sosyal Sigortalar Kurumu var, emekli maaşları var, EYT var, hepsi var. Dün oturduk 6 lider tek tek bunların üzerinden geçtik. Öyle 6- 7 saat boş geçmiyor. Bu arada ‘iktidarın taktik ayak oyunları nedir bunlara karşı biz ne yapacağız’ diye onları da konuşuyoruz. İlk defa Türkiye'de 6 parti bir araya geldi ve anayasa reformu, anayasa değişikliği paketi açıkladı. Hadi yapsınlar. Bahçeli bir şey açıkladı, Erdoğan ona onay verdi mi, bunlar bittiği zaman elimizde hükümet programı gibi 6 partinin her konuda anlaştığı bir metin olacak. Bir de 6 lider ülkeyi yönetirken hangi ilkelere göre yöneteceğiz, hangi temelde bu da elimizde olacak.”

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"NİYE BASKI YAPIYORLAR BİZE?"

Cumhurbaşkanlığı adayının ne zaman açıklanacağı sorusuna Ahmet Davutoğlu, şu yanıtı verdi:

"Biz en başında söyledik. Hiçbir zaman ‘Biz şu ay açıklayacağız’ dedik mi? Demedik. Bütün liderler, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Babacan, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Uysal hepimiz dedik ki ‘seçim takvimi açıklandığı gün açıklayacağız’. Niye baskı yapıyorlar bize? Belki daha önce yaparız, o bize bağlı bir şey. Ama kimse o soruyu sorma hakkına sahip değil. Ama merak etmeyin. Öyle bir çerçeve oluşturacağız ki bizim Cumhurbaşkanımız sadece Cumhurbaşkanlığı yapacak. Başka hiçbir iş yapmayacak. Ne yakınları, ne çevresi Cumhurbaşkanlığı makamının semtinden geçemeyecek, geçmeyecek."

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Ahmet Davutoğlu daha sonra Ziraat Odası, Burdur Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Davutoğlu partisinin Burdur İl Başkanlığı'nın açılışını yaptıktan sonra kentten ayrıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu 6'lı masa

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