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Davutoğlu: Kapanma süresince 4 tedbiri hayata geçirin

13.04.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yanlışlarınızın faturasını vatandaşa kesmeyin. Almak zorunda kalacağınız kapsamlı kapanma kararını gecikmeden alın” ifadelerini kullanarak kapanma süresince 4 tedbirin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Davutoğlu: Kapanma süresince 4 tedbiri hayata geçirin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Günü değil, canı kurtarın! Yanlışlarınızın faturasını vatandaşa kesmeyin! Almak zorunda kalacağınız kapsamlı kapanma kararını gecikmeden alın ve kapanma süresince şu 4 tedbiri hayata geçirin!

1- Esnafımızın kira ve tüm faturaları devlet tarafından karşılanmalı, 5000 TL'den az olmamak üzere ciro kaybı desteği verilmelidir.

2- Hasat dönemine giren çiftçilerimize özel bir uygulama yapılmalı; ayrıca mazot, gübre ve yem ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır.

3- İşçilerimiz için kısa çalışma ödeneği derhal tekrar başlatılmalıdır.

4- İşsizlere ve sosyal yardıma muhtaç kesimlere açlık sınırı olan 2736 TL'den az olmamak üzere hane başı yardım yapılmalıdır.

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Bu tedbirler lütuf değildir. Sakın ha kaynak yok demeyin! 3-5 müteahhite peşkeş çektiğiniz, bir gecede merkez bankası başkanını değiştirerek hazineye yüklediğiniz miktarlar karşısında bu destekler devede kulaktır!"

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