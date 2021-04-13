Davutoğlu: Kapanma süresince 4 tedbiri hayata geçirin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Günü değil, canı kurtarın! Yanlışlarınızın faturasını vatandaşa kesmeyin! Almak zorunda kalacağınız kapsamlı kapanma kararını gecikmeden alın ve kapanma süresince şu 4 tedbiri hayata geçirin!

1- Esnafımızın kira ve tüm faturaları devlet tarafından karşılanmalı, 5000 TL'den az olmamak üzere ciro kaybı desteği verilmelidir.

2- Hasat dönemine giren çiftçilerimize özel bir uygulama yapılmalı; ayrıca mazot, gübre ve yem ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır.

3- İşçilerimiz için kısa çalışma ödeneği derhal tekrar başlatılmalıdır.

4- İşsizlere ve sosyal yardıma muhtaç kesimlere açlık sınırı olan 2736 TL'den az olmamak üzere hane başı yardım yapılmalıdır.

Bu tedbirler lütuf değildir. Sakın ha kaynak yok demeyin! 3-5 müteahhite peşkeş çektiğiniz, bir gecede merkez bankası başkanını değiştirerek hazineye yüklediğiniz miktarlar karşısında bu destekler devede kulaktır!"

