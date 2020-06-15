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Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2020 20:44 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin ekonomi manifestosunu ilan ettiği açıklamasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a üstü kapalı eleştirilerde bulundu. Davutoğlu, "Geçmişteki başarıları yarının teminatı olarak göstermeye çalışmak durağan bir zihnin yol açtığı bir yanılgıdır" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ekonomi kurmaylarıyla birlikte partisinin ekonomi manifestosunu açıkladı. "Ekonomide Gelecek Modeli" adı verilen manifestoda Gelecek Partisi'nin ekonomi yönetim anlayışında neoliberal politikalar ve statükocu politikalara yer verilmeyeceği ifade edilerek, Hz. Mevlana'nın "Şimdi yeni şeyler söylemek zamanı" sözüne atıf yapıldı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu geçmişteki 2001 krizi ve küresel krizden kaynaklanan 2008 kriziyle bir tutmanın büyük bir hata olacağını da ifade eden Davutoğlu, son dönemlerde dönemlerde ekonomiyi başarılı biçimde yönettiğini sık sık vurgulayan Ali Babacan'a üstü kapalı sözlerle yüklendi. Davutoğlu, "2001 krizi, 28 Şubat ikliminde hukukun yara aldığı, özgürlüklerin daraltıldığı bir dönemde Türkiye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan bir krizdi. Darbenin yarattığı demokrasi açığı, siyasetteki zaafın yarattığı ekonomi yönetimindeki tutarlılık açığı sonuçta cari açığa ve bütçe açığına sebep olmuş, Türkiye'nin milyarlarca dolarlık kaynağına ve yıllarına mal olan ağır bir tabloyu doğurmuştu.

"2008 KRİZİ KÜRESEL BİR KRİZDİ"

Ama o dönemde küresel ekonomi sağlıklı, dış koşullar elverişliydi ve içerideki zaaflar ortadan kaldırılınca küresel konjonktür toparlanmamızı kolaylaştırmıştı. 2008 krizi ise küresel dengesizliklerin gelişmiş ülkelerdeki finansal sistemde yarattığı çöküşle başlayan ve finans sektörü üzerinden yayılan bir krizdi. Dış dünya zaaf içindeyken buna karşılık Türkiye o dönemde görece daha güçlü bir durumdaydı. Siyaset, 27 Nisan e-muhtırasıyla yaratılmaya çalışılan dayatmaları demokrasiyi güçlendirerek ve özgürlükleri genişleterek bertaraf etmişti. Borçluluk oranlarımız düşük, morallerimiz yüksekti.

"GEÇMİŞİ YARININ TEMİNATI OLARAK GÖSTERMEK YANILGIDIR"

Dolayısıyla Türkiye küresel krizden kendi iç dinamikleri sayesinde nispeten az etkilenerek çıkmayı başardı. Geçmişteki başarıları yarının teminatı olarak göstermeye çalışmak durağan bir zihnin ve tarihin akışındaki dinamikliği kavrayamamanın yol açtığı bir yanılgıdır.2001 ve 2008 sonrası bambaşka koşullarda uygulanan jenerik politikaların, bu dönemde de çözüm olacağını iddia edip tutarlı ve bütünlükçü bir program sunmaktan kaçınmak, somut öneriler yerine medyatik sloganların arkasına sığınmak kolaycılıktır, kaytarmacılıktır, mirasyedi bir anlayıştır. Bugün dünden farklıdır."


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