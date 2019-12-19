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Davutoğlu'ndan çarpıcı referandum sözleri: Bunu anlatacak televizyon bulamadım

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 02:13 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiği 16 Nisan 2017 referandumuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Davutoğlu, 2017 Referandumuna parti içinde muhalefet ettiğini açıklayarak, "Bunu da ilk defa burada söylüyorum; o dönem bunu anlatacak televizyon kanalı bulamadım" dedi.

Davutoğlu'ndan çarpıcı referandum sözleri: Bunu anlatacak televizyon bulamadım

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Kurucu Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Taksim Toplantıları "Gelecek Vizyonu" konuşmasında Cumhurbaşkanlığı referandumu olarak bilinen 2017 Referandumuna muhalefet ettiğini, eleştirilerini kamuoyuna açıklamak istediğini ancak o dönem bunu anlatacak televizyon kanalı bulamadığını söyledi.

AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi adıyla yeni bir siyasi sürece dahil olan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da katıldığı bir toplantıda açıklamalarda bulundu.

"BU İLK DEFA BURADA SÖYLÜYORUM"

"Anayasal sistemimiz baştan aşağıya yenilenmek zorunda" diyen Ahmet Davutoğlu devamında şunları söyledi:

"2017 referandumuna haklı olarak eleştirenler var 'madem o zaman karşıydınız neden bunu açıklamadınız' diye.O zaman bu itirazların hepsini Sayın Cumhurbaşkanına o zaman Sayın Başbakana yazılı olarak da sözlü olarak da verdim.O günlerde bunu da ilk defa burada söylüyorum; o günlerde bizi televizyona çıkarıp da bu konuları paylaşacak tek bir televizyon programı çıkmadı."

Yeni kurulan partileri "Dışarıdakilerin kuklaları" sözleriyle eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de yanıt veren Ahmet Davutoğlu, "Bir siyasetçinin son sarf etmesi gereken bir söz, özellikle Devlet Bahçeli gibi tecrübe sahibi bir siyasetçi için. Dışarıdakilerin oyunları olur, eğer her farklı düşüneni dışarıdakilerin oyunu, komplosu olarak görürseniz, düşünceyi öldürürsünüz, düşünceyi öldürürseniz de bir ülkenin dimağını öldürürsünüz" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ, PROBLEM VAR DİYENLERİ DIŞ MİHRAK İLAN ETTİ"

Davutoğlu, " Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Krizi görmeyen krizi çözemez. Devlet Bahçeli "Problem var diyenleri dış mihrakların piyonu" ilan etti. Şehir Üniversitesi'nde yapılanlarda da bu bağlantı söz konusu. Çünkü bu kurum düşünce özgürlüğü ortamına alternatif teşkil ediyordu." dedi.

"HALKBANK KREDİSİ BİNALİ YILDIRIM DÖNEMİNDE ALINDI"

Davutoğlu, Türkiye'deki siyasi yapının bir dönem kendilerini hedef aldığını belirterek, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne Halk Bankası tarafından başlatılan icra işlemi konusuna değindi. Davutoğlu, "Bu kelimeyi ağzıma dahi almak istemiyorum ama sayın cumhurbaşkanı bize "dolandırıcı" diye hitap etti. Ancak bunun gereğini hemen yapmalıyız. Ben başbakan iken Şehir Üniversitesi, Halkbank'tan kredi almadı. O dönemde Binali Yıldırım başbakandı." ifadelerini kulandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada Ali Babacan'ın kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kurması beklenen yeni partisine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir. Küresel siyaset anlayışını rehber olarak benimseyenlerin milletimize ait, ülkemize dair hiçbir sözü olamayacak, hiçbir gelecek hedefi bulunamayacaktır. Türkiye'yi kuşatmak, kıstırmak; bununla da yetinmeyip tarihi, coğrafi ve kültürel haklarını kısıtlayıp parçalı ve pasif bir konuma sokmak isteyen emperyalist alçaklığa sempati gösterenler, sevimlilik yarışına girenler hiç kuşku yok ki kökünden ve kimliğinden kategorik kopuş yaşayanlardan başkası değildir."

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