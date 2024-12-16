HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Davutoğlu'ndan çok konuşulacak 'AK Parti' itirafı: "Kimse kusura bakmasın"

Davutoğlu'ndan çok konuşulacak 'AK Parti' itirafı: "Kimse kusura bakmasın"

16.12.2024 17:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu gündeme damga vuracak bir AK Parti itirafında bulundu. Davutoğlu "ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığını" dile getirdi. Muhalefete ve iktidara el uzattığını söyleyen Davutoğlu, "Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim" diye konuştu.

Davutoğlu'ndan çok konuşulacak 'AK Parti' itirafı: "Kimse kusura bakmasın"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Davutoğu'nun burada yaptığı konuşmaya 'AK Parti' itirafı damgasını vurdu.

"TÜRKİYE'NİN BUGÜN EN BÜYÜK PROBLEMİ, GELİRDE ADALETSİZLİK"

Davutoğlu, Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'deki ekonomik durum hakkında konuştu. Asgari ücret zammına değinen Davutoğlu, asgari ücretin 30 bin TL'den aşağı olmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin bugün en büyük problemi, gelirde adaletsizliktir. Bir tarafta hiç üretmeden, faiz rantıyla yaşayan, lüks içinde yaşayan, çok küçük, yüzde 1'den az bir grup. Diğer taraftan da evine ekmek götüremeyenler. Öyle bir durum. Allah muhafaza, bir olağanüstü şartta, bir krizde, bir savaşta, büyük sosyal patlamalara sevk edilir" dedi.

471813_GELECEK-PARTISI-GENEL-BASKANI-AHMET-DAVU

Ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığını belirten Davutoğlu, "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim" diye konuştu.

471815_GELECEK-PARTISI-GENEL-BASKANI-AHMET-DAVU

"ESAD, İSRAİL'E KARŞI TEK BİR KURŞUN ATMIŞ DEĞİL"

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgallerine tepki gösteren Davutoğlu, "İsrail'in yaptığı alçakça bir saldırıdır. Türkiye dahil ülkelerin, bu saldırı karşısında yeterli tepki vermemesi de çok vahimdir. İsrail'in şu anda yapmaya çalıştığı; fırsatçılık yaparak, kendi güvenlik haklarını bir ötesine taşımaktır" dedi.

471814_GELECEK-PARTISI-GENEL-BASKANI-AHMET-DAVU

İsrail’in saldırılarının gayrimeşru olduğunu belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:

"İsrail, 5 kilometrelik bir koridor halinde 6 ay önce girdi. Esad döneminde girdi. Esad'la anlaşarak girdik bir bakıma. Esad, hiçbir şey yapmadı. Esad, İsrail'e karşı tek bir kurşun atmış değildir. Kendi halkını, 1982'de sadece 40 bin kişiyi katletti, sonra da milyonlarca insanı sürgün etti, yüz binlerce insan öldürdü. İsrail'e karşı Suriye, Esad rejimi baba Esad ve oğul Esad. Tek bir kurşun atmadı. Ama bunun iktidarda kalmasını istediler. Çünkü zayıf bir Suriye istiyorlardı. Halkıyla barışık olmayan bir Suriye. Özetle İsrail'in saldırıları, gayrimeşrudur. İslam dünyasının ve Türkiye'nin buna sert tepki vermesi lazım." (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu ak parti gelecek partisi
En Çok Okunan Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi!

Yıldız oyuncuyu arıyorlar ama ulaşamıyorlar! Telefonlara cevap vermiyor...

Yıldız oyuncuyu arıyorlar ama ulaşamıyorlar! Telefonlara cevap vermiyor...

Esad sessizliğini bozdu: Suriye'den nasıl kaçtığını adım adım anlattı

Esad sessizliğini bozdu: Suriye'den nasıl kaçtığını adım adım anlattı

Kayak merkezinde zehirlenme: 12 kişi hayatını kaybetti!

Kayak merkezinde zehirlenme: 12 kişi hayatını kaybetti!

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı tepki!

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı tepki!

Tüyler ürperten işkence merkezinin duvarlarında Türkçe yazılar

Tüyler ürperten işkence merkezinin duvarlarında Türkçe yazılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.