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Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: İnsanların inançlarını sarsmayın

17.11.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamasında faiz konusunda önemli mesajlar vermişti. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Twitter'dan açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ekonomi anlayışınızın yol açtığı yıkıma dinimizden delil (nass) verip insanların inançlarını sarmayın. Söz ile eyleminiz arasındaki çelişki ile deizmin yayılmasının sebebi de sizsiniz!" dedi.

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: İnsanların inançlarını sarsmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Faiz konusunda önemli mesajlar veren Erdoğan, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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"İNSANLARIN İNANÇLARINI SARSMAYIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Davutoğlu yaptığı açıklamada "Halkımızı dünyanın en yüksek faizine, ekonomimizi faiz baronlarına mahkum eden sizsiniz! Ekonomi anlayışınızın yol açtığı yıkıma dinimizden delil (nass) verip insanların inançlarını sarsmayın! Söz ile eyleminiz arasındaki çelişki ile deizmin yayılmasının sebebi de sizsiniz!" dedi.

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Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan Gelecek Partisi Gelecek Partisi
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