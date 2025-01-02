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Davutoğlu’ndan gündem yaratacak ‘İmralı’ çıkışı: ‘Ev hapsine çıkabilir’

02.01.2025 12:02
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Ahmet Davutoğlu’ndan terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili yürütülen süreç hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Davutoğu katıldığı bir canlı yayında sürece ilişkin "İmralı ev hapsine çıkabilir. Bu tür adımlar atılabilir. Umut hakkı hukuki bir kavramdır. Ama gelecek için bu mesela kapanacaksa, insanlar dağlarda tüketilmeyecekse bunu stratejik bir planla ele alırsınız" sözlerini sarf etti.

Davutoğlu’ndan gündem yaratacak ‘İmralı’ çıkışı: ‘Ev hapsine çıkabilir’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ‘Ruh olarak AK Parti’den hiç kopmadım’ sözlerine ilişkin de konuştu. Davutoğlu, "Bu, AK Parti'ye geçme mesajı değil, partiye destek verenlere destek mesajıdır" dedi.

Davutoğlu, Halk Tv'de 'Yeni Bir Sabah' programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti konusunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Davutoğlu, "Ben sizden kopmadım. Parti ilkelerinden koptum. Bu AK Parti'ye geçme mesajı değil, partiye destek verenlere destek mesajıdır. Buradaki mesaj AK Parti destekçilerinedir" açıklaması yaptı.

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'İMRALI EV HAPSİNE ÇIKABİLİR'

Davutoğlu, Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan ve Öcalan ile yapılan görüşme için de şu değerlendrimeyi yaptı:

"Bahçeli'nin karşı söylemleri güzel söylemler. Kardeşlikten bahsediyor. Önceki çözüm süreci başladığında silahların bırakılması konuşuluyordu. Stratejik bir hamleydi. Orta Doğu ne zaman karışsa mağdur Kürtler oluyor.

Bahçeli o zaman çözüm sürecine karşı çıkmıştı. Bahçeli ve Erdoğan bu dalgalanmada 'Kürtleri korumamız lazım. İsrail'in, ABD'nin oyununun parçası yapmamız lazım' dediyse doğru bir hamledir. Ama ikinci mektubu bir akademisyen 2019'da getirdi. Binali Yıldırım'ın desteklenmesi için. Durum böyleyse bir mahkumu Türkiye'nin siyasi tercihleri için kullanıyorsanız rezalettir.

İmralı ev hapsine çıkabilir. Bu tür adımlar atılabilir. DEM Başkanı Bakırhan'ın konuşmasını övdüm, çok güzeldi. Devlet aynı zamanda Kürtlerin de devletidir. Bizim barıştırmaya ihtiyacımız var.

'ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'NİN SÖYLEMLERİ ARASINDA ÇELİŞKİ VAR'

Umut hakkı hukuki bir kavramdır. Ama gelecek için bu mesela kapanacaksa. İnsanlar dağlarda tüketilmeyecekse bunu stratejik bir planla ele alırsınız. Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamaları arasında çelişkiler var."

'GEÇMİŞE DÖNÜK BİR PESABIN PEŞİNDE DEĞİLİM' DEMİŞTİ

Davutoğlu geçtiğimiz gündeler yaptığı bir açıklamada, "ruh bakımından" AK Parti'den hiç kopmadığını ifade ederek "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim" demişti.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Ahmet Davutoğlu Abdullah Öcalan
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