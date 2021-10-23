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  4. Davutoğlu'ndan 'istenmeyen adam' açıklaması: Ülkeye yazık ediyorsunuz

Davutoğlu'ndan 'istenmeyen adam' açıklaması: Ülkeye yazık ediyorsunuz

23.10.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi için talimat verdim" açıklamasına Twitter hesabından yanıt verdi. Davutoğlu açıklamasında, "En fazla ihracat yaptığımız ülkelerle tarihimizin en büyük diplomatik krizini çıkarmak için bu telaş ve istek nedendir?" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'ndan 'istenmeyen adam' açıklaması: Ülkeye yazık ediyorsunuz

Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmenin ne Osman Kavala ile ne de yargı bağımsızlığıyla bir ilgisi vardır. Öyle olsaydı ağır ithamlar altındaki Rahip Brunson Trump’ın telefonu ile Deniz Yücel ise Merkel’in talebiyle bırakılmazdı." dedi.

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"ÜLKEYE YAZIK EDİYORSUNUZ"

Davutoğlu açıklamasında, "Devlet aklının yerini sokak kavgası söylemi aldı. Ülkeye yazık ediyorsunuz! Bağımsız yargımızın kararlarına karşı iç ve dış müdahalelere hep birlikte karşı çıkalım. Ancak, yargımızın başka başkentlerden talimatlarla çalışabileceği algısını bu iktidar oluşturmuştur." ifadelerine yer verdi.

"TARİHİMİZİN EN BÜYÜK DİPLOMATİK KRİZİNİ ÇIKARMAK İÇİN BU TELAŞ VE İSTEK NEDENDİR?"

Davutoğlu'nun açıklamasının devamı ise şu şekilde:

"Hukuku ayaklar altına alarak, dış politikayı at pazarlığına çeviren bu iktidar, ülkemizin itibarını yok etmiştir. Kavala’ya her vatandaşımızın hak ettiği bağımsız ve adil yargılanma hakkını verdiğinizde başka başkentleri de susturursunuz! En fazla ihracat yaptığımız ülkelerle tarihimizin en büyük diplomatik krizini çıkarmak için bu telaş ve istek nedendir? Adaletinizden kendi vatandaşlarınız şüphe duyarken ne yargınızın ne de ülkenizin bir itibarı kalmaz. Yazık!"

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'İSTENMEYEN ADAM' İLAN EDİLMESİ TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de yaptığı konuşmada, Osman Kavala konusunda açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmesi talimatını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na verdiğini açıklamıştı.

Erdoğan açıklamasında, "Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir. Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler." ifadelerini kullanmıştı.

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