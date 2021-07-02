HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Davutoğlu'ndan 'Neden yeni bir parti kurdunuz?' sorusuna yanıt

Davutoğlu'ndan 'Neden yeni bir parti kurdunuz?' sorusuna yanıt

02.07.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisine "Neden yeni bir parti kurdunuz?" sorularının yönetildiğini belirterek "Gelecekte hiçbir çete örgütünün, paralel yapının devleti ele geçirmemesi, milletin parasına göz dikmemesi için bu partiyi kurduk." açıklamasını yaptı.

Davutoğlu'ndan 'Neden yeni bir parti kurdunuz?' sorusuna yanıt

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığının açılışına katıldı.

DAVUTOĞLU'NDAN "NEDEN YENİ BİR PARTİ KURDUNUZ?" SORUSUNA YANIT

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendilerine "Neden yeni bir parti kurdunuz? Başbakanlık yaptığınız partiden neden ayrıldınız?" sorularının yöneltildiğini aktardı.

"Onlar bizi ayırdılar, ama şimdi size neden yeni parti kurduğumuzu anlatayım." diyen Davutoğlu, "Gelecekte hiçbir çete örgütünün, paralel yapının devleti ele geçirmemesi, milletin parasına göz dikmemesi için bu partiyi kurduk." ifadesini kullandı.

Vezirköprü'nün tüm sıkıntılarını bildiklerini dile getiren Davutoğlu, "Bütün problemleri çözmek için bu teşkilatı açıyoruz. Kim herhangi bir haksızlıkla karşılaşırsa buraya gelecek ve teşkilatımız onun sözcüsü olacak. Burası menfaat gözetenlerin yeri değil, burası milletin derdiyle dertlenenlerin yeridir." diye konuştu.

İlçe başkanlığının açılışının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Davutoğlu, bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'ye geliyor! Tarih belli olduTürkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
PARTNERSerenay Sarıkaya'nın telefon trafiğiSerenay Sarıkaya'nın telefon trafiği
Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası'yla ilgili açıklamaErdoğan'dan Tank Palet Fabrikası'yla ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
Samsun Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Gelecek Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan.

En Çok Okunan Haberler

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

'Dünyanın en saçma binası'nda bakın ne yaparken yakalandılar

'Dünyanın en saçma binası'nda bakın ne yaparken yakalandılar

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Skandal paylaşımla ilgili yeni gelişme

Skandal paylaşımla ilgili yeni gelişme

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.