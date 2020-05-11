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Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek?

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2020 09:02 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AVM'lerin bugün açılacak olmasına rağmen camilerin ibadete kapalı kalmaya devam etmesine tepki gösterdi. Davutoğlu, “AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun” dedi.

Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Pazartesi günü normalleşme takvimini açıklayarak, berber ve kuaförlerin yanı sıra AVM’lerin de açılacağını duyurmuştu.

Bugün yürürlüğe giren uygulamayla ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ‘tutarsızlık’ eleştirisinde bulundu.

“UYGULAMALARINIZ TUTARLI OLSUN”

Davutoğlu, normalleşme takvimi kapsamında AVM'lerin açılması kararı alınmasına, ancak camilerin ibadete kapalı kalmaya devam etmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, “Normalleşme süreci başlıyor AVM'ler açılıyor. İnsanların bir arada bulunması artık sorun değilse, peki camiler neden ibadete kapalı? Yok bir arada bulunma hala tehlike oluşturuyorsa AVM'ler neden açılıyor? AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun” ifadelerine yer verdi.

DAVUT

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