Davutoğlu'ndan sert tepki: Bre utanmazlar, bre ahlaksızlar!

Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medyada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu’nun açıklamasından satır başları: 'BAHÇELİ YENİDEN ERKEN SEÇİN GÜNDEMİNİN OLUŞMASINA YOL AÇTI'



Anlaşılan bu ülkeyi yönetmenin ciddiyeti ve sorumluluğu size birkaç gömlek fazla geliyor. Sıkıştığınız her konuda çözümü ya kuralları değiştirmede, ya hile yapmada ya da adaletten uzaklaştırmada buluyorsunuz. Sayın Bahçeli yeniden erken seçim gündeminin oluşmasına yol açtı. Sayın Erdoğan'dan bir tepki gelmemesi, Bahçeli'nin gündeminin iktidarın gündemi olabileceğini gösteriyor. Bahçeli iktidara yine istikamet çiziyor. 'MİLLET YAPMAYA ÇALIŞTIĞINIZ HİLEYİ GÖRÜYOR'



Ucuz manipülasyonlarla milletimizin enerjisini tüketmekten vazgeçin. Niçin böyle bir kötülük peşindesiniz? Ne istiyorsunuz bu ülkeden, bu milletten her gün gerilim çıkartarak? Görünen dağın ırağı olmaz. Bir son görülüyorsa ertelenmesi mümkün değildir. Bu iktidarın gidişi de görünüyor artık. İstediğinizi yapın. Bize seçim kanunu üzerinden tuzak kurun, baskın seçim düşünün işin sonu değişmeyecek. Millet yapmaya çalıştığınız hileyi görüyor.

Aynı hileler zamanında Erdoğan'a da yapıldı, ne oldu? Milletin oyuyla Cumhurbaşkanlığına kadar geldi. Şimdi Sayın Erdoğan, benzer oyunlarla rakiplerini saf dışı bırakmaya çalışıyor. Nasıl ki öncekiler başarılı olamadıysa, Erdoğan ve Bahçeli de başarılı olamayacak. DARBE TARTIŞMALARI



Durduk yere ülkenin gündemini darbe tartışmasıyla meşgul ediyorsunuz. Milleti kutuplaştırarak safları sıklaştırmayı öngörüyorsunuz. Milletimizin kaderiyle, huzuruyla oynuyorsunuz. Üç gün daha fazla iktidarda kalabilmek için toplumsal barışı riske atıyorsunuz. 'BRE UTANMAZLAR BRE AHLAKSIZLAR'



Bu darbe ve erken seçim kutuplaşmasına bir de sosyal medyada "milli, gayrimilli hesaplar" tartışmasını soktunuz. Neymiş, bir milyon mesaj atılacakmış tüm Türkiye ve dünya gücünüzü görecekmiş. Kuzey Kore'den mi öğrendiniz bu yöntemleri? Bu güya muhafazakar, milli hesaplarla utanmaz bir şekilde bu ülkenin kadınlarına, kızlarına dair listeler yapmaya başladılar. Bre utanmazlar, bre ahlaksızlar! Herşey bitti de insanları eşleriyle, çocuklarıyla tehdit etmek mi kaldı? Namuslara mı göz diktiniz?