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Davutoğlu'nun 'cumhurbaşkanı adayı' ile ilgili sözleri gündem oldu! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Diğer liderler...

12.01.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sözleri gündem oldu. Davutoğlu'nun "Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" ifadesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da açıklama geldi. seçilecek cumhurbaşkanı ile birlikte 6 parti liderinin de imza yetkisine sahip olacağı açıklaması tartışma konusu oldu.

Davutoğlu'nun 'cumhurbaşkanı adayı' ile ilgili sözleri gündem oldu! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Diğer liderler...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı bir programdaki sözleri gündem oldu. Davutoğlu, cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" demişti.

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Davutoğlu'nun açıklamasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği merak ediliyordu. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'nun açıklaması ile ilgili görüşlerini aktardı.

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"DİĞER LİDERLER BAŞKAN YARDIMCISI OLACAKLAR"

"Altı lider bir cumhurbaşkanı adayıyla Erdoğan'ın karşısına çıkınca, diğer liderler başkan yardımcısı olacaklar" diyen İsmail Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun konu hakkındaki ifadelerini şöyle aktardı:

"Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar. İki ayrı kriterimiz var. Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz, başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir.

"BUNLARI İNCELİKLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIK"

Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak bakanlık kurulu dağılımında bunu esas alacağız. Bunları incelikli bir şekilde çalıştık"


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Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP gelecek partisi

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