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  4. Davutoğlu’nun kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atandı

Davutoğlu’nun kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2020 20:55 | Son Güncelleme

Eski AK Parti'li Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı. Daha önce vakfa ait üniversiteye el konmuştu.

Davutoğlu’nun kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 kişi, gün içerisinde Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, geçici kayyum olarak atandıklarını bildirdi. Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi'ne kayyum atanarak, el konulmuştu.

Davutoğlu'nun ilerleyen saatlerde konu ile ilgili açıklama yapacağı belirtiliyor.

AK Parti’den istifa eden Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından vakfa kayyum atandığını duyurdu. Karara tepki gösteren Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"40 yıldır nitelikli insan yetiştirmekten başka gayesi olmayan Bilim ve Sanat Vakfı’na da kayyım atanmış. Gerçekten utanç verici. Geçmişte uniform toplum mühendislerine karşı mücadele ettik, maalesef bugün Türkiye çok daha beter noktada ilerliyor. Kimse görmedik, duymadık demesin!"

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Bilim ve Sanat Vakfı kayyum

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