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Davutoğlu: Öcalan'dan mektup getirenler beni teröre destekle suçluyor

28.08.2019 22:59 | Son Güncelleme

"Terör defteri açılırsa" sözlerine açıklık getiren eski Başbakan Davutoğlu "Beni teröre destekle suçluyorlar, bunu 31 Mart'tan önce Öcalan'dan mektup getirip, kardeşini televizyonlara çıkaranlar söylüyorlar" dedi.

Davutoğlu: Öcalan'dan mektup getirenler beni teröre destekle suçluyor

Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözlerine açıklık getirdi. TV5'te bir programa konuk olan Davutoğlu, "Benim konuşmam bir saat. O cümle 27 saniye. Dostoyevski'nin romanının bir bölümünü okursanız oradan bir suç çıkarabilirsiniz. Bütününü okursanız oradan bir klasik çıkar" dedi.

Sözleri nedeniyle kendisini teröre destek vermekle suçlayanları sert dille eleştiren Davutoğlu, "Beni teröre destekle suçluyorlar, bunu 31 Mart'tan önce Öcalan'dan mektup getirip, kardeşini televizyonlara çıkaranlar söylüyorlar" diye konuştu. Parti kurma hazırlığında olan Davuoğlu ayrıca eleştirilerinde şu ifadelere yer verdi:

"O 27 saniyelik konuşmadan bunları çıkaranlar, üzerinde tepinenler FETÖ, PKK ve troll çeteleridir. Bu üçünün bana karşı bir ittifak etmesi bile birçok şeyi ortaya koyuyor."

Davutoğlu, 7 Haziran-1 Kasım 2015 döneminde yaşananlara ilişkin de değerlendirme yaptı. Davutoğlu, "O dönemdeki bütün mücadele demokratik hukuk devletinin içinde verilmiştir. O gün yaşananlar devlet tarafından yapıldı da PKK mazlum gibi bir algı var. Benim Başbakanlığım döneminde yapılan her şeyin hesabı verildi. O dönemki saldırıların failleri yakalandı ve yargılandı" diye konuştu.

MHP'yi de eleştiren Davutoğlu, o dönemde "MHP Genel Başkanı’na koalisyon için gittiğimde, MHP en azından seçim hükümetine ona vermezse azınlık hükümetine destek vermesiydi. Bu kadar sert mücadelelerin sürdüğü dönemde MHP Genel Başkanı 4 teklifimi de reddetti" dedi.

Sözleri nedeniyle kendisine "saldırıldığını" savunan Davutoğlu, "Bana saldırmak maliyetsiz. Muhalefet bana saldırdığında bir maliyeti yok. Özellikle iktidara yakın medya kuruluşlarında saldıranlar ise ödüllendiriliyor" dedi.

Davutoğlu ne demişti?

HDP'li belediyelere kayyum atanmasını eleştirdiği için iktidar çevrelerinin hedefi olan Davutoğlu, geçtiğimiz hafta Sakarya'da katıldığı bir programda şu sözleri söylemişti:

"Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır."

Davutoğlu bu sözlerle AKP'nin tek parti olarak iktidarı kaybettiği, HDP'nin de barajı aştığı 7 Haziran 2015 seçimleri ile başlayan ve 1 Kasım 2015'te seçimler yenilenmesine uzanan sürece atıfta bulunmuştu. O dönemde çözüm süreci sona ermiş, Suruç ve Ankara Garı'ndaki katliamların da aralarında olduğu çok sayıda terör saldırısı düzenlenmişti.

DW/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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