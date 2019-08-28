Davutoğlu: Öcalan'dan mektup getirenler beni teröre destekle suçluyor

Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözlerine açıklık getirdi. TV5'te bir programa konuk olan Davutoğlu, "Benim konuşmam bir saat. O cümle 27 saniye. Dostoyevski'nin romanının bir bölümünü okursanız oradan bir suç çıkarabilirsiniz. Bütününü okursanız oradan bir klasik çıkar" dedi.

Sözleri nedeniyle kendisini teröre destek vermekle suçlayanları sert dille eleştiren Davutoğlu, "Beni teröre destekle suçluyorlar, bunu 31 Mart'tan önce Öcalan'dan mektup getirip, kardeşini televizyonlara çıkaranlar söylüyorlar" diye konuştu. Parti kurma hazırlığında olan Davuoğlu ayrıca eleştirilerinde şu ifadelere yer verdi:

"O 27 saniyelik konuşmadan bunları çıkaranlar, üzerinde tepinenler FETÖ, PKK ve troll çeteleridir. Bu üçünün bana karşı bir ittifak etmesi bile birçok şeyi ortaya koyuyor."

Davutoğlu, 7 Haziran-1 Kasım 2015 döneminde yaşananlara ilişkin de değerlendirme yaptı. Davutoğlu, "O dönemdeki bütün mücadele demokratik hukuk devletinin içinde verilmiştir. O gün yaşananlar devlet tarafından yapıldı da PKK mazlum gibi bir algı var. Benim Başbakanlığım döneminde yapılan her şeyin hesabı verildi. O dönemki saldırıların failleri yakalandı ve yargılandı" diye konuştu.