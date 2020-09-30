Davutoğlu Türk Dış Politikasını Değerlendirdi

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün aralarında VOA Türkçe’nin de bulunduğu basın mensuplarına, Türkiye’nin dış politikası ve Gelecek Partisi’nin iç politikadaki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. ABD ile Türkiye arasında ilişkilerdeki mevcut tabloyu olumlu görmediğini vurgulayan Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki ülke ilişkilerini kişisel ilişki olarak algıladıkları için sorun yaşandığını söyledi. Bugün uluslararası arenada benzer şekilde ülkeler arasındaki ilişkileri liderler arası ilişki olarak algılama sorunu yaşandığını belirten Davutoğlu, ABD seçim sonuçlarının Türkiye'yle ilişkileri nasıl etkileyeceği yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

“Türkiye’nin ekonomi, politika ve diğer konulardaki tutumu genel olarak bir başka ülkede kimin seçildiğine, seçileceğine bağlı değildir. Türkiye

