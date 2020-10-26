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Davutoğlu: Türkiye bu iktidarı hak etmiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2020 17:13 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vatandaşın derdiyle dertlenerek iktidar olanlar bugün vatandaşın derdiyle dalga geçiyor. Türkiye bu iktidarı hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: Türkiye bu iktidarı hak etmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 7. Olağan Kongresi için dün Malatya'daydı. Malatya Minibüs ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, Erdoğan'a, “İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bana çok abartılı geldi. Keyif çayı bu. Bu çayı iç” diyerek çay dağıtmıştı.

"TÜRKİYE BU İKTİDARI HAK ETMİYOR"

Malatya'da yaşananları ve doların 8 liraya yükselmesini sosyal medya hesabından değerlendiren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşın derdiyle dertlenerek iktidar olanlar bugün vatandaşın derdiyle dalga geçiyor. Dolar 8 TL olmuş; bakan soruyor "Dolarla mı maaş alıyorsunuz?" Cumhurbaşkanı nasihat veriyor "Ekmek bulamıyorsanız keyif çayı için!" Türkiye bu iktidarı hak etmiyor!"

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