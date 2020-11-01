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Davutoğlu: “Türkiye’nin Sorunu Cumhurbaşkanlığı Sistemi’dir”

01.11.2020 22:22 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi kriz yaşadığını, bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden kaynaklı olduğunu belirterek, “demokratik güçlendirilmiş parlamenter sisteme dayalı yeni anayasa yazımını” tamamladıklarını açıkladı

Davutoğlu: “Türkiye’nin Sorunu Cumhurbaşkanlığı Sistemi’dir”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi kriz yaşadığını, bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden kaynaklı olduğunu belirterek, “demokratik güçlendirilmiş parlamenter sisteme dayalı yeni anayasa yazımını” tamamladıklarını açıkladı.

Eski Başbakan ve AKP’nin kurucusu isimlerinden Davutoğlu, ayrıldığı iktidar partisine alternatif kuruculuğunu üstlendiği Gelecek Partisi’nin seçimlere katılabilmesi açısından kritik eşik niteliğindeki 1. Olağan Büyük Kongresi’ni gerçekleştirdi.

Davutoğlu, Gelecek Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi aracılığıyla eski partisi AKP iktidarına, “eski dava arkadaşım” dediği Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sert mesajlar verdi. Türkiye’nin ekonomik kriz ve siyasi kriz olmak üzere iki temel sorun yaşadığını belirten Davutoğlu, bu krizleri besleyici rol oynayan üçüncü ve önemli krizi ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak tanımladı. Bu sistemi mutlaka değiştirmek gerektiğini söyleyen Davutoğlu, bunun için AKP

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